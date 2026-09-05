«المُراق» يعانق المجد ويتوج بطلاً في سباق «سبرينت كب ستيكس» البريطاني

سطر المهر «المُراق» بشعار «شادويل» واشرف المدرب وليام هاغاس، إنجازاً جديداً على صعيد سباقات السرعة، بعد أن نجح المهر البالغ من العمر أربع سنوات في اكتساح منافسيه ليتوج بطلاً في سباق «سبرينت كب ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب1» لمسافة 1200 متر عشبي، وجرى اليوم السبت، على مضمار «هيدوك بارك» البريطاني العريق.

وأظهر المهر «المُراق» على مضمار «هايدوك بارك» أداءً استثنائياً عكس قدراته الهائلة كأحد أبرز خيول السرعة في العالم، بعدما قاده الفارس توم ماركواند خلاله المراحل الأولى للسباق للبقاء على مقربة من جياد المقدمة، قبل إطلاق العنان له في المراحل الأخيرة، مندفعاً بقوة نحو الصدارة وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و15 ثانية، بفارق أربع أطوال ونصف الطول عن صاحب المركز الثاني المهر القطري «بابوروس» بشعار «وذنان رايسينغ» وإشراف المدرب أدوارد بيثيل وقيادة الفارس كالوم رودريغيز.

وأضاف «المُراق» الانتصار التاسع في مسيرته والثاني له في سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، عقب تتويجه يونيو الماضي بلقب سباق «كوين إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس» في مهرجان «رويال آسكوت»، ليؤكد «المُراق» جدارته بلقب «ملك السرعة» لهذا الموسم.

وعلق المدرب وليام هاغاس على الانتصار الباهر للمهر «المُراق» بقوله في تصريحات صحفية: «مسرور للغاية لهذا الفوز العريض، إذ ركض (المُراق) بهدوء تام واستقر في مركزه بشكل ممتاز، قبل أن يظهر استجابة مذهلة في المراحل الحاسمة للشوط».