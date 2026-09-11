المهر «فلان سونا» ينافس على لقب «فلاينج تشايلدرز ستيكس»

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل، اليوم، إلى مضمار «دونكاستر»، حيث يواجه المهر الواعد «فلان سونا»، بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، 11 من خيرة مهور ومهرات السرعة على الساحة الدولية، للمنافسة على لقب سباق «فلاينج تشايلدرز ستيكس»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2»، لمسافة 1000 متر عشبي، وذلك في الشوط الرابع ضمن حفل اليوم الثاني من مهرجان «سانت ليجر» البريطاني العريق، الذي يمتد حتى بعد غد.

كما تعقد الآمال الإماراتية في السباق نفسه أيضاً على المهر «فاست تراك»، المملوك لسلطان علي، وإشراف المدرب الخبير أندرو بالدينغ، وقيادة الفارس توم ماركواند.

ويسعى المهر «فلان سونا»، المنحدر من نسل الفحل الشهير «بلو بوينت»، لاستعادة الانتصارات بعدما حلّ، في يوليو الماضي، خامساً في سباق «جروب 2» على مضمار «غودوود».