المهر «نبطي» يخوض تحدي سباق «ميل ريف» على مضمار «نيوبري»

يجدد المهر «نبطي» بشعار فريق «غودولفين» التحدي على صعيد سباقات السرعة مع منافسه «أراباهو غولد» المملوك لـ«دوغ غراهام وكارول دودز»، حين ينشد الجوادان لقب سباق «ميل ريف» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية «جروب2» لمسافة 1200 متر عشبي، ويجري اليوم على مضمار «نيوبري» البريطاني العريق.

ويتطلع «نبطي» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، لتعويض خسارته بصعوبة بفارق «الرقبة» أمام «أراباهو غولد»، حين التقيا يوليو الماضي على المضمار ذاته في سباق «روز بول ستيكس» لخيول فئة «القوائم» للمسافة ذاتها.

ويستند «نبطي»، البالغ من العمر سنتين، في حصد انتصاره الأول على صعيد سباقات التصنيف الرفيع، إلى قدراته الاندفاعية التي منحت على مدار مشاركاته الأربع بعالم السباقات، وحصد انتصارين على مسافة 1200 متر ذاتها. ويعود المهر المنحدر من نسل الفحل «نايت أوف ثندر» سريعاً إلى مسافته المفضلة، بعد حلوله ثالثاً في سباق «فلاينغ سكوتسمان ستيكس» لخيول فئة «القوائم» لمسافة 1400 متر.

وعلّق مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي، على جهوزية «نبطي» للعودة السريعة للسباقات، بقوله في تصريحات صحافية: «قدم (نبطي) أداءً جيداً في مشاركته الأخيرة في (دونكاستر)، لكن رفع المسافة إلى 1400 متر والأرضية الأبطأ حالا دون ظهوره بأفضل صورة، وشعرنا بأن العودة إلى مسافة 1200 متر هي الخطوة المناسبة، ونأمل أن يستفيد من عودته إلى مسافته المفضلة على أرضية أكثر ملاءمة في المنافسة لحصد انتصارٍ جديد، خصوصاً أنه يستفيد هذه المرة من فارق في الأوزان لمصلحته أمام منافسه (أراباهو غولد)».