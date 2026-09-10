مهرات وأفراس الإمارات تطارد ألقاب «الفئة الثانية» في «داونكستر» البريطاني

يدفع مُلّاك الإمارات بثلاثة من أقوى المهرات والأفراس، للمنافسة على ألقاب سباقات الفئة الثانية «جروب 2»، التي تقام في الشوطين الرابع والخامس من الحفل الذي يستضيفه، اليوم، مضمار «داونكستر»، في افتتاح مهرجان «سانت ليجر ستيكس» البريطاني العريق، المقام في نسخته الـ250 حتى الأحد المقبل.

وتنشد الفرس «فيري غلين»، المملوكة لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدربين، سيمون وإيد كريسفورد، والمهرة «وردة»، المملوكة لسموّ الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب أوين بوروز، لقب سباق «بارك هيل ستيكس» لمسافة 2900 متر عشبي.

وفي المقابل، تحمل ممثلة فريق «غودولفين»، المهرة غير المهزومة «ميوزيكال تايمز»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، راية الإمارات منفردة في المنافسة على لقب سباق «ماي هيل ستيكس» لمسافة 1600 متر عشبي.

وتتطلع «فيري غلين»، المتوجة في مارس الماضي بطلة لسباق «كأس دبي الذهبي» في أمسية «كأس دبي العالمي»، إلى تحقيق لقبها الثالث على صعيد سباقات «جروب 2»، وتتجه الفرس البالغة من العمر خمس سنوات إلى «داونكستر» بطموح العودة إلى الانتصارات، بعدما استهلت موسمها الأوروبي، أواخر مايو الماضي، بالحلول في المركز الخامس بسباق «بريكس فيكومتيس فيجيه» على مضمار «لونغشام» الفرنسي، في أول ظهور لها على صعيد سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

بدورها، تتجه المهرة «وردة» إلى الشوط الرابع بوصفها إحدى أبرز المرشحات للقب، مدفوعة بخبراتها المتراكمة وهي في الثالثة من عمرها على صعيد سباقات الفئات، والتي قادتها صيف العام الماضي إلى انتزاع لقب سباق «ليلي لانغتري ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب 2»، الذي أُقيم على مضمار «غودوود» البريطاني.

واستهلت «وردة» موسمها الحالي في مايو الماضي بالحلول وصيفة في سباق «ليستر بيغوت ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب 3» على مضمار «كارلايل» البريطاني، قبل أن تحل في المركز الثالث خلال محاولتها الدفاع عن لقب «ليلي لانغتري ستيكس» في «غودوود». وترتقي مهرة السنتين «ميوزيكال تايمز» في «ماي هيل ستيكس»، للمرة الأولى، إلى سباقات الفئات، بطموح الحفاظ على سجلها الخالي من الهزائم، وتحقيق انتصارها الثالث على التوالي في مسيرتها، بعد بداية ناجحة هذا الموسم حققت خلالها انتصارين على صعيد سباقات «المبتدئات».

وجاء انتصارها الأول، في يونيو الماضي، على مضمار «نيوماركت» البريطاني، قبل أن تتبعه، في يوليو الماضي، بفوز مريح بفارق طول ونصف الطول عن أقرب منافساتها في سباق استضافه مضمار «يارموث» الإنجليزي.