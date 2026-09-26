جياد «غودولفين» تطارد سباقات «الفئة الأولى» في أميركا وبريطانيا

يدفع فريق «غودولفين» العالمي باثنين من خيرة الجياد التي يشرف على تدريبها المدرب شارلي آبلبي، للمنافسة على ألقاب سباقات الفئة الأولى في كل من المضامير الأميركية والبريطانية، حيث ينشد المهر «إل كوردوبيس» لقب سباق «جو هيرش تيرف كلاسيك» لمسافة 2400 متر عشبي، المقام على مضمار «بيلمونت بارك» الأميركي العريق، في حين يتطلع المهر «إينر سيتي بلوز» إلى المنافسة على لقب سباق «ميديل بارك ستيكس» لمسافة 1200 متر، الذي يحتضنه مضمار «نيوماركت» البريطاني. ويطمح «إل كوردوبيس» إلى تحقيق انتصاره الخامس في مسيرته، والثاني له في سباقات «غروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

بدوره، يخوض المهر غير المهزوم «إينر سيتي بلوز» أول سباق له في مسيرته ضمن فئة «غروب 1»، بعدما حقق انتصارين في موسمه الحالي.