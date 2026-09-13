المهرة «تولين» تنشد لقب «سيبتر فيليز ستيكس»

تنشد المهرة «تولين»، بشعار «شادويل» وإشراف المدرب أوين بورو، لقبها الأول على صعيد سباقات الفئات، عندما تخوض اليوم سباق «سيبتر فيليز ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الثالثة «جروب 3»، لمسافة 1400 متر، في الشوط الرابع من الحفل الختامي لمهرجان «سانت ليجر»، المقام منذ الخميس الماضي على مضمار «دونكاستر» البريطاني العريق.

وتعود «تولين»، المنحدرة من نسل الفحل «لوب دي فيغا»، إلى مسافة 1400 متر، التي شهدت انطلاقتها الناجحة في عمر السنتين العام الماضي، حين حققت انتصارين على مضمارَي «نيوبري» و«ليستر»، وحصلت على لقب «النجم الصاعد».

لكن المهرة واجهت العديد من التحديات مع زيادة المسافة في موسمها الحالي بعمر الثلاث سنوات، إذ حلّت في يوليو الماضي بالمركز الرابع على مضمار «آسكوت» لمسافة 1600 متر، في سباق «فاليانت ستيكس» لخيول الفئة الثالثة «جروب 3».

وتواجه «تولين» في «سيبتر فيليز ستيكس» كوكبة من خيرة مهرات المسافة المتوسطة، تتقدمهن المرشحة الأبرز للقب «فورتي ييرز أون»، بإشراف المدرب جورج سكوت، والطامحة إلى تحقيق انتصارها الثالث على التوالي هذا الموسم على مسافة 1400 متر، بعد تتويجها في سباقين لفئة التكافؤ، جاء أولهما في يوليو الماضي على مضمار «نيوبري»، قبل أن تتبعه أواخر الشهر الماضي بالفوز على مضمار «غودوود».

كما تعوّل الآمال الإماراتية في سباق «سيبتر فيليز ستيكس» على المهرة «غولدن بالاس»، بشعار الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، والتي بدأت مسيرتها العام الماضي بانتصارين متتاليين على مضمارَي «بيفيرلي» و«يورك».