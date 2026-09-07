جياد الإمارات تطارد لقب «وينتر هيل ستيكس» البريطاني

تتطلع ثلاثة جياد بشعارَي «غودولفين» و«شادويل» إلى المنافسة على لقب سباق «وينتر هيل ستيكس»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الثالثة «جروب 3»، لمسافة 2000 متر عشبي، والذي يقام، اليوم، على مضمار «وندسور» البريطاني العريق.

ويحمل آمال «غودولفين» كل من المهر «موريس دانسر»، بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، و«ماهو باي»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، إذ يسعى كلاهما إلى تحقيق انتصاره الأول على صعيد سباقات الفئات، فيما يعود الجواد «رهيب»، بشعار «شادويل» وإشراف المدرب أوين بوروز، إلى سباقات «جروب 3» بطموح حصد انتصاره الثاني على مستوى هذه الفئة، بعد تتويجه، في أبريل الماضي، بلقب الشوط التحضيري لسباق «بيت كلاسيك» على مضمار «سانداون» البريطاني.

ويتجه «موريس دانسر» إلى السباق، بعدما حل ثالثاً في يونيو الماضي، خلال مشاركته في سباق «جيرسي ستيكس» للفئة الثالثة، قبل أن يخفق في تقديم مستواه المعهود في سباق «سير هنري سيسيل ستيكس».

بدوره، قدم «ماهو باي» أداءً جيداً في «رويال آسكوت» هذا العام، حين حل خامساً بفارق ضئيل في سباق «هامبتون كورت ستيكس».

من جانبه، يتطلع المهر «رهيب» في عودته إلى سباقات الفئة الثالثة، للاستفادة من خبراته المكتسبة من المنافسة على مستوى سباقات «جروب 1»، بعدما حل رابعاً، في يونيو الماضي، بسباق «الديربي الإيرلندي».