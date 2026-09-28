«دياميتر» يمنح «غودولفين» لقب سباق «شتوت ستيكس»

انتزع المهر الواعد «دياميتر»، المملوك لفريق «غودولفين» العالمي، بإشراف المدرب كريس والر، انتصاره الأول في سباقات التصنيف الرفيع، عقب فوزه، أمس، بلقب سباق «شتوت ستيكس» الأسترالي، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الثانية «جروب 2»، لمسافة 1600 متر عشبي، والذي أقيم على مضمار «كولفيلد» الأسترالي.

وواصلت مهور «غودولفين» تألقها في الحفل ذاته، بإضافة انتصار ثانٍ جاء عبر المهر «ثريدز»، بإشراف المدرب سيارون ماهر، بعد تتويجه بلقب سباق «براين كروغر هانديكاب»، المخصص لخيول عمر السنتين من فئة «التكافؤ»، لمسافة 1100 متر عشبي. وأحسن الفارس جيمس ماكدونالد قيادة المهر «دياميتر» من خلال الحفاظ على قدراته خلال المراحل الأولى من السباق، قبل إطلاق العنان لسرعته مع دخول المنعطف الأخير.