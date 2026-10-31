«نوتابل سبيتش» يدافع عن لقب «بريدرز كب مايل»

يدافع الجواد «نوتابل سبيتش» بشعار فريق «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، عن لقبه في سباق «بريدرز كب مايل» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب1» لمسافة 1600 متر عشبي، ويجري اليوم في الشوط السادس ضمن أشواط اليوم الختامي في مهرجان «بريدرز كب» المقام في نسخته الـ43 على مضمار «كينلاند» الشهير في ولاية «كنتاكي» الأميركية.

كما يدفع «الشعار الأزرق الملكي» في الحفل ذاته بكل من «سوفرينتي» و«نايتسيبريدج» بإشراف المدرب وليام موت، بطموح إهداء «غودولفين» اللقب الأول تاريخياً في سباق «بريدرز كب كلاسيك» الذي يجري في الشوط التاسع والختامي، ويمتد لمسافة 2000 متر رملي.

ويتجه «نوتابل سبيتش» إلى «كينلاند» على خلفية تحقيقه لثلاثة انتصارات هذا الموسم في سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

بدوره، يعود «سوفرينتي» إلى سباق «بريدرز كب كلاسيك» البالغة جائزته سبعة ملايين دولار، وفي جعبته حساب مؤجل، بعد أن حرمته الحمى من المشاركة في نسخة العام الماضي، خصوصاً أن الجواد البالغ من العمر أربع سنوات، نجح خلال مسيرته في اكتساح سلسلة من أبرز السباقات الأميركية. من جهة أخرى، يعوّل المدرب شارلي آبلبي على الجواد «إل كوردوبس» لتحقيق لقب رابع له في سباق «بريدرز كب تيرف» لخيول الفئة الأولى، بعد أن توج بها آبلبي سابقاً مع كل من الجواد «يبير» في نسخة 2021، ثم مع الجواد «ريبلز رومانس» المتوج في نسختي 2022 و2024.

يعود «إل كوردوبس» إلى الشوط الثامن البالغة مسافته 2400 متر عشبي، بعد حلوله ثالثاً في نسخة العام الماضي، ويطمح في نسخة 2026 لإضافة انتصاره الثاني على صعيد سباقات «جروب1»، بعد تتويجه في سبتمبر العام الماضي بلقب سباق «سورد دانسر ستيكس».

كما يسرج مدرب فريق «غودولفين» براد كوكس، المهرة «إيمرسيف» للمنافسة على لقب الشوط السابع «بريدرز كب ديستاف» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للمهرات والأفراس للفئة الأولى لمسافة 1800 متر عشبي.

وتتطلع مهرة الأربع سنوات والمنحدرة من نسل الفحل «نايكويست» في «كينلاند» لإضافة انتصارها الرابع على مستوى الفئة الأولى.