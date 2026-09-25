4 جياد إماراتية تطارد لقب «جويل ستيكس» في نيوماركت

يدفع ملاك الإمارات بأربعة من خيرة جيادهم للمنافسة على لقب سباق «جويل ستيكس»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الثانية «جروب 2»، الذي يُقام اليوم لمسافة الميل (1600 متر) على المضمار العشبي، ضمن الشوط الرابع والرئيس في الحفل الذي يستضيفه مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق.

ويدفع مدرب فريق «غودولفين»، شارلي آبلبي، بالجوادين «توك أوف نيويورك» و«وايلد ديزرت»، فيما تكتمل المشاركة الإماراتية بالجواد «هينكيلو»، المملوك لورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف المدرب كيه آر بورك، والجواد «أدونيس»، المملوك لحمد راشد بن غدير، بإشراف المدرب ديفيد أوميرا.

ويعود المهر «توك أوف نيويورك» إلى مسار «راولي مايل» في نيوماركت، الذي استهل عليه موسمه الأوروبي الحالي بفوز سهل ضمن حفل «كرافن» في أبريل الماضي، قبل أن يعزز نجاحه بعرض قوي آخر، تُوج خلاله بلقب سباق «هيرون ستيكس» لفئة «القوائم».

وواصل المهر تألقه منتصف يوليو الماضي، بعدما قدم أداءً قوياً في تجربته الأولى بسباقات الفئة الأولى «جروب 1»، بحلوله ثالثاً في سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس» على مضمار «أسكوت»، إلا أن المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات لم يرتقِ إلى مستوى الطموحات في مشاركته الأخيرة أواخر يوليو، عندما حل وصيفاً في سباق «ثوروبريد ستيكس» لخيول الفئة الثالثة «جروب 3»، ضمن مهرجان «غلوريوس غودوود» البريطاني.

ويتشارك كل من «وايلد ديزرت» و«هينكيلو» و«أدونيس» الطموح ذاته في سباق «جويل ستيكس»، والمتمثل في تحقيق انتصارهم الأول بعمر الثلاث سنوات، بعدما سبق لهم التألق في سباقات الخيول بعمر السنتين.