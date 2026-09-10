المهرة «وردة» تفرض سطوتها على سباق «بارك هيل ستيكس» البريطاني

توجت المهرة «وردة»، المملوكة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب أوين بوروز، بلقب سباق «بارك هيل ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الثانية «جروب 2» للمهرات والأفراس، لمسافة 2900 متر عشبي، الذي أقيم اليوم الخميس، في الشوط الرابع ضمن الحفل الافتتاحي لمهرجان «سانت ليجر»، المقام على مضمار «دونكاستر» البريطاني، ويستمر حتى الأحد المقبل.

وأضافت «وردة»، البالغة من العمر أربع سنوات، الانتصار الرابع في مسيرتها، والثاني لها على صعيد سباقات الفئة الثانية «جروب 2»، بعدما سبق لها التتويج في أغسطس من العام الماضي بلقب سباق «ليلي لانغتري ستيكس»، الذي أقيم على مضمار «غودوود» البريطاني.

ونجح الفارس كالوم رودريغيز في الحفاظ على قدرات المهرة «وردة» خلال المراحل الأولى من السباق، والإبقاء عليها قريبة من جياد المقدمة، قبل أن يطلق العنان لقدراتها عند المنعطف الأخير ودخول المسار المستقيم لمضمار «دونكاستر»، لتتجاوز منافساتها وتتقدم إلى الصدارة، قبل أن تقطع خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ 3 دقائق و5 ثوانٍ و52 جزءاً من الثانية.

وحسمت «وردة» اللقب بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن المهرة الإيرلندية «دانييل»، بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن وقيادة الفارس وليام بيوك، فيما ذهب المركز الثالث إلى المهرة «كونسينت»، بإشراف المدرب مارك بريسكوت وقيادة الفارس لوك موريس.