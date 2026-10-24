المهر «الحضيبة» يطلب اللقب على مضمار «دونكاستر» البريطاني اليوم

يتطلع المهر «الحضيبة»، المملوك لفريق «غودولفين» العالمي، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في سباقات الفئة الأولى «جروب 1»، خلال مشاركته في سباق «وليام هيل فيوتشريتي تروفي ستيكس»، المخصص للمهور بعمر السنتين لمسافة 1600 متر، والمقررة إقامته اليوم على مضمار دونكاستر البريطاني العريق.

ويخوض المهر البالغ من العمر سنتين أول سباق له على الأرضية اللينة، في آخر سباق رئيس للخيول الصغيرة ضمن الموسم البريطاني، متوجهاً إلى مضمار دونكاستر بعد انتصاره في سباق «سمر ستيكس» للفئة الأولى «جروب 1»، الذي أُقيم الشهر الماضي على مضمار وودباين الكندي، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على لقب جديد.

وأظهر «الحضيبة» أداءً تصاعدياً في موسمه الأول، منذ تحقيقه الفوز في مايو الماضي، خلال مشاركته الأولى في عالم السباقات.

وشهدت مسيرته، على مدار ست مشاركات، تحقيق أربعة انتصارات، من بينها فوزه في يوليو الماضي بسباق «سوبر لاتيف ستيكس» للفئة الثانية «جروب 2»، قبل اكتفائه في الشهر ذاته بالمركز الثالث بفارق ضئيل في سباق «فينتج ستيكس» للفئة الثانية، ثم استعاد بريقه في سبتمبر، محققاً فوزه الأول في سباقات الفئة الأولى «جروب 1»، الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وعلّق مدرب «غودولفين»، شارلي آبلبي، على جاهزية «الحضيبة»، قائلاً في تصريحات صحافية: «نتطلع بشوق إلى رؤية أدائه على أرضية لينة، فهو من نسل الفحل (دارك أنجل)، ومن خلال تدريباته نعتقد أنه سيفضل هذه النوعية من السباقات والمسارات الأبطأ. وتبدو هذه النسخة من السباق قوية، ونأمل أن يكون منافساً قوياً».