«تمبتد» تحمل راية «غودولفين» في «ذا إيفرست» الأسترالي

أكد فريق «غودولفين» العالمي مشاركة الفرس «تمبتد» في سباق «ذا إيفرست» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب1»، والمقرر إقامته على مضمار «راندويك بارك» الأسترالي في 17 أكتوبر الجاري، والذي يعد أغلى سباقات السرعة على المضامير العشبية في العالم، وتبلغ قيمة جوائزه 20 مليون دولار.

وجاء تثبيت مشاركة «تمبتد»، المنحدرة من نسل الفحل «ستريت بوس»، عقب الانتصار الكاسح الذي حققته السبت الماضي في سباق «بريمير ستيكس»، الذي أقيم على المضمار ذاته لمسافة 1200 متر، وهي المسافة نفسها التي سيمتد عليها سباق «ذا إيفرست».

وقال المدير العام لـ«غودولفين» في أستراليا، آندي ماكيف: «فرس استثنائية لم تعرف الهزيمة في 2026، وأنا على ثقة بأنها ستمثل «غودولفين» على أفضل وجه».

وأضاف في تصريحات صحافية: «نشعر جميعاً بفخر كبير بها، باعتبارها من الإنتاج المحلي في «غودولفين»، وبما تمنحنا إياه من متعة في أيام السباقات، كما أنها تمثل علامة «دارلي للفحول» من خلال والدها «ستريت بوس»».

وافتتحت «تمبتد» موسمها في فبراير الماضي بالفوز في سباق «إسكيمو برنس ستيكس» للفئة الثالثة «جروب3»، قبل أن تتبعه في الشهر ذاته بانتصار على صعيد سباقات الفئة الأولى «جروب1»، بفوزها في سباق «سوراوند ستيكس».



وأضافت في أبريل الماضي لقب «أورفيلد سبرنت» لخيول الفئة الثانية «جروب2»، ثم حققت الشهر الماضي الفوز في سباق «كونكورد ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب2»، قبل أن تختتم سلسلة انتصاراتها حتى الآن بفوز جديد على صعيد سباقات الفئة الأولى في «بريمير ستيكس» السبت الماضي، لترفع سجلها إلى تسعة انتصارات من أصل 14 مشاركة.