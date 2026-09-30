القرعة تبتسم لعُمان.. «الأحمر» يتأهل لنصف نهائي«خليجي 27»

ابتسمت القرعة العلنية للمنتخب العُماني، ومنحت «الأحمر» بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، بعدما احتكمت لجنة المسابقات إلى القرعة للفصل بين عُمان والعراق، عقب تساوي المنتخبين في 4 نقاط لكل منهما واستمرار التعادل في معايير الحسم.

وعقدت لجنة المسابقات اجتماعاً في فندق «إنتركونتيننتال» بمدينة جدة، بحضور ممثلي المنتخبين العراقي والعُماني، قبل إجراء القرعة العلنية التي حسمت هوية صاحب البطاقة الثانية عن المجموعة الأولى.

وأسفرت القرعة عن تأهل عُمان في المركز الثاني إلى نصف النهائي، فيما حسم المنتخب السعودي صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ليكون «الأخضر» أول المجموعة و«الأحمر» وصيفها.

وكان العراق قد خسر أمام السعودية بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة، فيما حققت عُمان الفوز على الكويت 3-1، ليرفع المنتخبان رصيدهما إلى 4 نقاط، قبل أن يتعذر الفصل بينهما عبر معايير الحسم، ليتم الاحتكام إلى القرعة العلنية وفق لائحة البطولة