36 رحلة من الإمارات إلى جدة.. جماهير «الأبيض» تحلّق نحو نهائي «خليجي 27»

بدأت جماهير منتخب الإمارات، اليوم الثلاثاء، التوجه إلى مدينة جدة السعودية لمؤازرة «الأبيض» في المباراة النهائية لكأس الخليج العربي «خليجي 27»، أمام المنتخب السعودي، والمقررة الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وبحسب مسح أجرته «الإمارات اليوم»، شمل مواقع شبكية لشركات طيران، تشهد حركة الطيران بين الإمارات ومدينة جدة زيادة في أعداد الرحلات بالتزامن مع المباراة النهائية، وصلت إلى 36 رحلة منها 23 يومية، و12 رحلة كان قد خصصها اتحاد كرة القدم الإماراتي لنقل الجماهير إلى جدة، وطائرة خاصة إضافية تكفل بها رجل الأعمال خالد بخيت بن طناف المنهالي.

ويبلغ المنتخب الإماراتي المباراة النهائية لـ«خليجي 27» للمرة الرابعة في تاريخه، وبات على بُعد مباراة واحدة من تحقيق لقبه الثالث، بعد تتويجه في نسختي 2007 و2013.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره السعودي في الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في نهائي «خليجي 27».