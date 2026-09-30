عموري: من يريد اللقب لا يجب أن يشغل باله من سيواجه في نصف النهائي

أكد نجم المنتخب الوطني السابق عمر عبدالرحمن «عموري»، أن من يطمح إلى التتويج بلقب كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، لا ينبغي أن ينشغل بهوية منافسه في الدور نصف النهائي، سواء كان المنتخب السعودي أو العُماني، مشدداً على أهمية التركيز والاستعداد الجيد لأي منافس في الأدوار الحاسمة.

وجاء حديث «عموري» رداً على سؤال حول المنتخب الذي يفضله لمواجهة «الأبيض» في نصف النهائي، وقال خلال برنامج «كورة كافيه» على قناة أبوظبي الرياضية: «كل منتخب أصعب من الآخر، للأمانة، المنتخب العُماني في بطولة كأس الخليج منتخب صعب، والمنتخب السعودي على أرضه وبين جماهيره منتخب صعب أيضاً».

وأضاف: «إذا كنت تريد البطولة فلا تنظر إلى خصمك، ابذل أقصى جهدك، وقدّم كل ما لديك، وعليك أن تقدم أكثر من ذلك».

وتابع «عموري»: «أياً كانت نتيجة مباراتنا أمام المنتخب القطري، وأياً كان المنافس الذي سنواجهه، أعتقد أن اللاعبين يجب أن يكونوا جاهزين، لأنه لا توجد مباراة سهلة».

ويترقب «الأبيض» مواجهة قطر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي ستحدد ترتيب المجموعة الثانية وهوية منافسه في الدور نصف النهائي، بعدما حسم المنتخب السعودي صدارة المجموعة الأولى، فيما حجز المنتخب العُماني البطاقة الثانية بعد القرعة العلنية أمام العراق.