7 أنـديـة مـن دوري المحترفين ترفع علم الإمارات قارياً وخليجياً في أسبوع تاريخي

تسجل كرة القدم الإماراتية أكبر حضور لها على مستوى الأندية في أسبوع واحد، بمشاركة 7 أندية في 3 بطولات خارجية يعكس اتساع الحضور الإماراتي على الساحتين الآسيوية والخليجية، ويضع نصف أندية دوري المحترفين أمام اختبارات متزامنة تتوزع بين دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، ودوري أبطال الخليج للأندية.

وتشارك ثلاثة أندية في دوري أبطال آسيا للنخبة، هي الوصل والعين وشباب الأهلي، فيما يمثل الوحدة والجزيرة الكرة الإماراتية في دوري أبطال آسيا 2، ويخوض النصر وعجمان منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، في أسبوع تتوزع خلاله المواجهات بين السعودية والعراق والبحرين وأوزبكستان وتركمانستان.

وتنطلق المشاركات الإماراتية بعد غد، عندما يستقبل الوصل ضيفه الأهلي السعودي في الساعة 8 مساءً على استاد زعبيل في دبي، في مواجهة يسعى خلالها «الإمبراطور» إلى التعويض بعد خسارته أمام القادسية السعودي 1-2 في الجولة الماضية، والعودة إلى حصد النقاط لتعزيز موقفه في المنافسة القارية.

وفي اليوم نفسه، تتجه الأنظار إلى العراق، حيث يحل العين ضيفاً على القوة الجوية في الساعة 10:15 مساءً على استاد البصرة الدولي، في اختبار يسعى خلاله «الزعيم» إلى البناء على بدايته القوية، بعدما استهل مشواره بفوز لافت على النصر السعودي برباعية نظيفة، في نتيجة عززت طموحاته بالمنافسة على التأهل.

ويستكمل شباب الأهلي الحضور الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما يحل ضيفاً على الاتحاد السعودي في الساعة 10:15 مساء الثلاثاء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. ويدخل «فرسان دبي» اللقاء برصيد ثلاث نقاط، بعدما استهلوا مشوارهم بالفوز على تراكتور الإيراني بهدف دون رد، في بداية تمنحهم الثقة قبل مواجهة أحد أبرز منافسيهم في البطولة.

وفي دوري أبطال آسيا 2، يحل الوحدة ضيفاً على ناساف الأوزبكي في الساعة 5:45 مساء الأربعاء على الملعب المركزي، ساعياً إلى تعزيز انطلاقته بعد فوزه على الكويت الكويتي 3-2 في الجولة الأولى، ومواصلة حصد النقاط في سباق التأهل.

ويستضيف الجزيرة نظيره أركاداج التركمانستاني في الساعة 8 مساء اليوم ذاته على استاد محمد بن زايد، بحثاً عن انتصاره الأول في البطولة، بعدما استهل مشواره بالتعادل السلبي مع سيرجان الإيراني. ويتطلع «فخر أبوظبي» إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث، وتصحيح مساره مبكراً في المنافسة.

ولا يقتصر الحضور الإماراتي على البطولات الآسيوية، إذ يخوض النصر وعجمان تحديين في دوري أبطال الخليج للأندية، حيث يستقبل «العميد» فريق الرفاع البحريني في الساعة 9 مساء الثلاثاء على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الأولى، باحثاً عن بداية قوية تمنحه أفضلية مبكرة في مشواره الخليجي. ويخوض عجمان بدوره محطة استثنائية في تاريخه، عندما يستقبل أربيل العراقي الساعة 9 مساء الأربعاء على استاد راشد بن سعيد، في أول مشاركة خارجية للنادي، ويأمل «البرتقالي» أن يدشن تجربته الخليجية بنتيجة إيجابية تمنح لاعبيه الثقة، وتفتح الباب أمام حضور تنافسي في ظهوره الأول خارجياً.

إيفيتش: جميعنا نمثل الإمارات ونريد تقديم الأفضل

أكد مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، أن كثافة المشاركات الخارجية وتداخل المسابقات يفرضان تحديات إضافية على الأندية، مشيراً إلى أن الهدف المشترك يتمثل في تقديم أفضل صورة لكرة القدم الإماراتية في الاستحقاقات القارية والخليجية.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «جميعنا الذين نمثل الإمارات في البطولات الخارجية نريد أن نقدم أفضل ما لدينا، سواء في دوري أبطال آسيا أو البطولات الأخرى».

وأضاف أن تداخل المسابقات وتوالي المباريات يجعلان الاعتماد على مجموعة محدودة من اللاعبين أمراً صعباً، مؤكداً أن الجهاز الفني سيواصل منح الفرص للاعبين الذين لا يشاركون بانتظام.

■ الاثنين 12 أكتوبر

الوصل - الأهلي السعودي

دوري أبطال آسيا للنخبة

8:00 مساءً استاد زعبيل

العين – القوة الجوية العراقي

دوري أبطال آسيا للنخبة

10:15 مساءً استاد البصرة الدولي (العراق)

■ الثلاثاء 13 أكتوبر

شباب الأهلي – الاتحاد السعودي

دوري أبطال آسيا للنخبة

10:15 مساءً استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (السعودية)

النصر - الرفاع البحريني

دوري أبطال الخليج للأندية

9:00 مساءً استاد آل مكتوم

■ الأربعاء 14 أكتوبر

الوحدة - ناساف الأوزبكي

دوري أبطال آسيا 2

5:45 مساءً الملعب المركزي (أوزبكستان)

الجزيرة - أركاداج التركمانستاني

دوري أبطال آسيا 2

8:00 مساءً استاد محمد بن زايد

عجمان - أربيل العراقي

دوري أبطال الخليج للأندية

9:00 مساءً استاد راشد بن سعيد