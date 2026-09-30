بـ«العلامة الكاملة» .. السعودية تحسم صدارة المجموعة الأولى في «خليجي 27»

حسم المنتخب السعودي صدارة المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، بعدما تغلب على نظيره العراقي 2-0، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط من ثلاثة انتصارات، محققاً العلامة الكاملة في دور المجموعات.

وفرض «الأخضر» أفضليته على مجريات المباراة منذ البداية، وكان الأكثر استحواذاً وتنظيماً في بناء الهجمات، فيما تراجع المنتخب العراقي وحاول الاعتماد على الهجمات المرتدة، قبل أن يترجم المنتخب السعودي تفوقه إلى هدف التقدم في الدقيقة 54 عن طريق عبدالله السالم، الذي تابع كرة أبعدها الحارس العراقي أحمد باسل وأسكنها الشباك.

وانفتحت المباراة بعد الهدف، ومع محاولة العراق البحث عن رد الفعل والعودة إلى اللقاء، إلا أن «أسود الرافدين» لم ينجحوا في تشكيل الخطورة المطلوبة، بينما حافظ المنتخب السعودي على أفضليته، ونجح عبدالله الحمدان في إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 69 بعد هجمة منظمة.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة أكبر، مع اندفاع عراقي بحثاً عن تقليص الفارق، مقابل استمرار الضغط السعودي، واضطر لاعبو العراق إلى الاستبسال أمام سيل من الهجمات السعودية، قبل أن يحافظ «الأخضر» على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الانتصار، أنهى المنتخب السعودي مشواره في دور المجموعات بالعلامة الكاملة، بعدما جمع 9 نقاط، ليحسم المركز الأول ويضرب موعداً مع وصيف المجموعة الثانية في الدور نصف النهائي.