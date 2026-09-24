كنو يطمئن الجماهير على العقيدي بعد إصابته أمام الكويت

طمأن لاعب المنتخب السعودي محمد كنو الجماهير على حالة زميله الحارس نواف العقيدي، الذي اضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 83 بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة الكويت، في مستهل مشوار «الأخضر» بكأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27».

وأوضح كنو في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة أن العقيدي أصيب في الكوع، معرباً عن أمله في أن تكون الإصابة بسيطة وأن يعود الحارس سريعاً إلى صفوف المنتخب.

وغادر العقيدي الملعب اضطرارياً في الدقائق الأخيرة وحل مكانه محمد العويس الذي أكل المباراة حافظ على تقدم منتخب بلاده بهدف دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط في البطولة.

وعن اللقاء، أكد كنو أن الفوز جاء بعد مواجهة صعبة، وقال: «أبارك للمنتخب السعودي وجماهيره هذا الانتصار، المنتخب الكويتي قوي، ومباريات البطولات لا تكون سهلة، لكننا أدينا ما علينا وخرجنا بالنقاط الثلاث».

وأشار إلى أن المنتخب السعودي لا يزال يسعى إلى الوصول لأفضل توليفة، في ظل مزيج من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة، وأضاف: «لم نظهر في أفضل مستوياتنا خلال المباراة، لكننا حصدنا النقاط الثلاث، وهذا هو الأهم».

واختتم كنو حديثه بالإشادة بالجماهير السعودية، مؤكداً أهمية استمرار دعمها للمنتخب، وقال: «نشكر الجماهير على حضورها ومساندتها، ونتطلع إلى إسعادها في المباريات المقبلة».