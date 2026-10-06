يوم تُوّج «الأبيض» في 2013.. خالد عيسى كان في الـ23 وسلطان عادل في الثامنة

تكشف أعمار لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم الحاليين يوم آخر تتويج لـ«الأبيض» بكأس الخليج العربي عن الفارق الزمني الكبير بين جيل «خليجي 21» والجيل الذي يخوض نهائي «خليجي 27».

ففي 18 يناير 2013، حين أحرز المنتخب لقبه الخليجي الثاني، كان معظم عناصر القائمة الحالية لا يزالون أطفالاً. وكان الحارس خالد عيسى، أكبر لاعبي المنتخب الحالي سناً، يبلغ يومها 23 عاماً و4 أشهر، فيما كان فابيو ليما في التاسعة عشرة، ونيكولاس خيمينيز في السابعة عشرة.

أما علي صالح وعصام فائز وعلاء زهير ولوان بيريرا ولوكاس بيمينتا وماركوس ميلوني ويوري سيسار، فكانوا في الثانية عشرة من العمر، بينما كان عثمان كامارا وبرونو دي أوليفيرا وجويلهيرم بالا وروبين فيليب وعبدالله حمد في الحادية عشرة، وكان سلطان عادل الأصغر بينهم، بعمر ثمانية أعوام فقط.

ويشكل خالد عيسى الصلة الأقرب بين الجيلين، إذ كان لاعباً شاباً في الثالثة والعشرين عندما فاز «الأبيض» على العراق في نهائي «خليجي 21» في البحرين، بينما كانت بقية الأسماء الحالية لا تزال في سنوات الطفولة أو المراهقة المبكرة.

وبعد أكثر من عقد، تجمع القائمة الحالية بين خبرة عيسى وطموح جيل نشأ على ذكرى لقب 2013، ويقف اليوم أمام فرصة لصناعة إنجازه الخليجي الخاص.