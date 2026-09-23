الحكم عمر آل علي يستعين بـ«الفار» مرة واحدة في مواجهة العراق وعُمان

قدم الحكم الإماراتي عمر آل علي أداءً تحكيمياً مميزاً خلال إدارته مواجهة العراق وعُمان في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، حيث ظهر بلياقة بدنية عالية وتمركز جيد، ما مكنه من متابعة مجريات اللعب عن قرب واتخاذ قراراته بثقة وهدوء على امتداد اللقاء.

واستعان آل علي بتقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» للتأكد من صحة الهدف الأول للمنتخب العراقي الذي حمل توقيع محمد قاسم، قبل احتسابه رسمياً، في لقطة أكدت حرصه على الدقة في القرارات المؤثرة.

وقد تميز الحكم بحسن التواصل مع اللاعبين وشرح قراراته بشكل واضح، الأمر الذي ساعد على إدارة المباراة بسلاسة ومن دون حالات جدلية مؤثرة.

ولم تشهد المباراة سوى بطاقتين صفراوين أشهرهما آل علي في وجه لاعبي المنتخب العراقي إبراهيم بايش وزيد تحسين، فيما ضم الطاقم التحكيمي المساعدين الإماراتيين محمد الحمادي وجاسم عبدالله، بينما تولى محمد عبيد مسؤولية تقنية الفيديو.

وانتهت المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة بالتعادل الإيجابي 1-1، بعدما افتتح المنتخب العراقي التسجيل مبكراً في الدقيقة السادسة.