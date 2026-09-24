هدف عكسي يمنح السعودية فوزاً صعباً على الكويت في «خليجي 27»

استهل المنتخب السعودي مشواره في كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27» بانتصار صعب على نظيره الكويتي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وحُسمت المواجهة بهدف عكسي في الدقيقة 73، بعدما توغل لاعب المنتخب السعودي همام الهمامي داخل منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية ارتطمت برأس مدافع المنتخب الكويتي يوسف الحقان، لتغيّر اتجاهها وتستقر في شباك فريقه، مانحة «الأخضر» التقدم.

ونجح المنتخب السعودي، مستضيف البطولة، في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره، بينما استهل المنتخب الكويتي مشاركته من دون رصيد.