«الأبيض» يرجّح كفته التاريخية أمام البحرين في «كأس الخليج»

رجّح المنتخب الوطني «الأبيض» كفته في المواجهات الـ18 المباشرة أمام البحرين ضمن منافسات كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي»، بعدما حقق فوزاً بثلاثية نظيفة في النسخة الحالية.

ورفع الفوز عدد انتصارات «الأبيض» في تاريخ مواجهاته الخليجية أمام البحرين إلى ثمانية، مقابل سبعة انتصارات للبحرين، في حين فرض التعادل نفسه في ثلاث مناسبات، ليؤكد المنتخب الوطني تفوقه بفارق مباراة واحدة في سجل الانتصارات.

وعلى صعيد الأهداف، عزز «الأبيض» حصيلته التهديفية في المواجهات المباشرة بين المنتخبين، بعدما وصل إلى 29 هدفاً مقابل 22 هدفاً للبحرين، بفارق خمسة أهداف لمصلحة المنتخب الوطني.

وجاء الانتصار الأخير ليمنح «الأبيض» دفعة إضافية في سجله أمام البحرين في البطولة الخليجية، بعدما نجح في الخروج بشباك نظيفة وحسم المباراة بهدف وحيد، ليجمع بين أفضلية النتيجة وتعزيز أرقامه التاريخية في مواجهات «خليجي».