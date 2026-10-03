الفرس «تمبتد» تكتسح «بريمير ستيكس» وتطرق أبواب «ذا إيفرست»

اكتسحت الفرس «تمبتد»، بشعار فريق «غودولفين» العالمي وإشراف المدرب كيران ماهر، منافسات سباق «بريمير ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب 2» لمسافة 1200 متر عشبي، وأعلنت نفسها بطلة للسباق الذي أقيم اليوم السبت على مضمار «رويال راندويك» الأسترالي الشهير.

وبانتصارها الكاسح، دخلت «تمبتد» قائمة أبرز المرشحات للمنافسة على لقب سباق «ذا إيفرست» الشهير، الذي يعد الأغلى عالمياً من حيث قيمة الجوائز المالية في سباقات السرعة، ويستضيفه مضمار «رويال راندويك» يوم 17 أكتوبر الجاري.

وأضافت «تمبتد» بهذا الفوز الانتصار التاسع في مسيرتها، التي خاضت خلالها 14 سباقاً، من بينها سبعة انتصارات منذ انضمامها إلى تدريبات المدرب كيران ماهر مع بداية الموسم الماضي.

وواجهت «تمبتد» في «بريمير ستيكس» 12 من نخبة جياد سباقات السرعة، حيث منحها الفارس تشاد شوفيلد انطلاقة مريحة، وحافظ على طاقتها خلال المراحل الأولى من السباق، قبل أن يطلق العنان لقدراتها في الأمتار الختامية، لتتجاوز منافساتها وتتقدم إلى الصدارة، وتقطع خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ دقيقة و9 ثوانٍ و39 جزءاً من الثانية.

وجاءت المهرة الأسترالية «صافي هالي» في المركز الثاني، بإشراف المدرب براد ويداب وقيادة الفارس ناش راويل، بفارق كبير بلغ ثلاثة أطوال، فيما ذهب المركز الثالث إلى المهرة «مرهونة» المملوكة لـ«إمارات بارك»، بإشراف المدرب مايكل فريدمان وقيادة الفارس زاك لويد.