«هاتريك» لجياد الإمارات في مضمار «دونكاستر» البريطاني

واصلت جياد الإمارات تألقها لليوم الثالث على التوالي في مهرجان «سانت ليجر»، محققة ثلاثة انتصارات «هاتريك»، اثنان منها مصنفان ضمن سباقات الفئة الثانية «جروب 2»، وذلك في الحفل الذي احتضنه اليوم الجمعة مضمار «دونكاستر» في الأمسية قبل الختامية للمهرجان البريطاني العريق، المقام منذ الخميس الماضي في نسخته الـ250.

وحمل اثنان من الانتصارات توقيع جياد فريق «غودولفين» العالمي والمدرب شارلي آبلبي، بفوز المهر «الجبّار» في الشوط الافتتاحي المخصص للخيول المبتدئة في عمر السنتين لمسافة 1600 متر عشبي، قبل أن يكتسح زميله في الإسطبل «ديزرت كاسل» منافسيه ويتوج بلقب الشوط الثاني «شامبين ستيكس» لخيول «جروب 2» لمسافة 1400 متر.

واكتملت الثلاثية بفوز الجواد «مور ثندر»، لمالكه سعيد سهيل وإشراف المدرب وليام هاغاس، بلقب سباق «بارك ستيكس» لخيول «جروب 2»، الذي أقيم في الشوط الرابع وامتد لمسافة 1400 متر عشبي.

وعرف الفارس بيلي لوغان كيفية الحفاظ على قدرات المهر «ديزرت كاسل» خلال المراحل الأولى من سباق «شامبين ستيكس»، قبل إطلاق العنان لقدراته في الأمتار الأخيرة، ليتجاوز منافسيه نحو الصدارة ويقطع خط النهاية أولاً بزمن بلغ دقيقة و26 ثانية و25 جزءاً من الثانية، بفارق كبير بلغ ثلاثة أطوال عن صاحب المركز الثاني المهر «سيرجي دياغيليف»، بإشراف المدرب الإيرلندي المخضرم أيدان أوبراين وقيادة الفارس واين لوردان.

واتبع الفارس توم ماركواند الأسلوب ذاته مع الجواد «مور ثندر»، إذ حافظ على قدراته وتمركز خلال المراحل الأولى في مؤخرة الترتيب، قبل التقدم تدريجياً نحو كوكبة المقدمة، وانتظار الـ200 متر الأخيرة لإطلاق العنان لقدراته الاندفاعية، متجاوزاً منافسيه وقاطعاً خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ دقيقة و24 ثانية و31 جزءاً من الثانية.

وجاء فوز «مور ثندر» بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن صاحبة المركز الثاني، الفرس القطرية «فلورا أوف بيرمودا»، بشعار فريق «وزنان للسباقات»، وإشراف المدرب أندرو بالدينغ وقيادة الفارس كالوم رودريغيز.