خيول «غودولفين» تحقق ثنائية «الفئة الأولى» في كندا

واصلت خيول «غودولفين» خطف الأضواء في المضامير العالمية، بعدما نجح المهر «نوتابل سبيتش» في معادلة الرقم القياسي للفوز بسباق «وودباين مايل ستيكس» للعام الثاني على التوالي، باحتفاظه فجر أمس بلقبه في السباق المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الأولى «غروب 1»، والذي أقيم في نسخته الـ29 على مضمار «وودباين» الكندي العريق.

وشهد الحفل ذاته، تحقيق جياد «الشعار الأزرق» الملكي ثنائية الفوز في سباقات «غروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعدما نجح المهر «الحضيبة» في انتزاع لقب الشوط الثاني «سمر ستيكس»، الذي أقيم على المسافة ذاتها البالغة 1600 متر على المضمار العشبي.

وعادل «نوتابل سبيتش»، المتوج بلقبَي نسختي 2025 و2026، الرقم القياسي للفوز بسباق «وودباين مايل ستيكس» للعام الثاني على التوالي، والمسجل باسم المهر الأميركي «وايز دان»، المتوج بطلاً في نسختي 2012 و2013. كما حصل «نوتابل سبيتش» بانتصاره على بطاقة التأهل مجدداً للدفاع عن لقبه في سباق «بريدرز كب مايل» الأميركي، المقرر إقامته على مضمار «كينلاند» أواخر أكتوبر المقبل.

وأهدى «نوتابل سبيتش» فريق «غودولفين» الانتصار الرابع في غضون خمس سنوات بلقب «وودباين مايل ستيكس»، بعد كل من «مودرن غيمس»، بطل نسخة 2022، و«ماسترز أوف ذا سيز»، بطل عام 2023.

وأحسن الفارس وليام بيوك قيادة «نوتابل سبيتش»، إذ حافظ على قدراته خلال المراحل الأولى من الشوط، وتمركز على مقربة من جياد المقدمة، قبل إطلاق العنان لقدراته في الـ600 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقاطعاً خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ دقيقة و33 ثانية و86 جزءاً من الثانية، بفارق طول وربع الطول عن المهر الأميركي «ديترمينستيك»، بإشراف المدرب ميغيل كليمنت وقيادة الفارس كيندريك كارموش، فيما جاء المركز الثالث للجواد الكندي «غاز مي آب»، بإشراف المدرب كيفين عطارد وقيادة الفارس فريزر إيبلي.

وعلق الفارس وليام بيوك على إنجاز «نوتابل سبيتش» ومجريات السباق، في تصريحات صحفية، قائلاً: «كانت الخيول تركض كلها في خط واحد تقريباً، وكنت أبحث في البداية عن مسار خلف المهر الأميركي (ديترمينستيك) مباشرة، لكن تلك المساحة لم تكن متاحة لي، لذا حرصت تدريجياً على منحه تموضعاً أفضل، والاستناد إلى سرعته واندفاعه اللذين يمتاز بهما في اللحظات الحاسمة».

وأوضح: «لم أكن قلقاً خلال المراحل الأولى من غلق الطريق أمامي من قبل المنافسين، بل انصب تركيزي على ضمان وجود مساحة كافية للركض عند دخول المسار المستقيم في المراحل الأخيرة».

وأضاف: «إنه حصان شجاع ومميز للغاية، ويتمتع بذكاء حاد في السباقات، ويواكب قدراته البدنية العالية، وهو ما أكده مجدداً، إذ أثبت أنه حصان لا يصدق في أسلوب اندفاعه نحو تحقيق الفوز مجدداً بهذا السباق».