جود أيشا بطلة الجولة الثامنة من سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة

أحرزت الفارسة، جود أيشا، على صهوة «أشفا بانتر»، لقب الجولة الثامنة من سلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 120 كلم (نجمتان)، متصدرةً السباق الرئيس في مراحله الأربع.

وحققت الجولة الثامنة لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة، «بونتا ديل إيستي»، التي أُقيمت، أول من أمس، في جمهورية أوروغواي، نجاحاً باهراً، حيث تألفت من تسعة سباقات لمسافات مختلفة، بمشاركة نخبة من فرسان القدرة والتحمل بإشراف الاتحاد الدولي، وحصدت الفارسة آنا ماريا كلارك، على صهوة «تسونامي»، لقب السباق الدولي «نجمتان للشباب والناشئين لمسافة 120 كلم، وأسفر السباق الدولي لمسافة 120 كلم «نجمتان»، عن فوز الفارس سانتياجو فيرناندز، على صهوة «فينيسيا إتش إل إم»، فيما حصد الفارس فالنتين سيلفا، على صهوة «ماندالا ال بي»، لقب السباق الدولي «نجمة واحدة» لمسافة 100 كلم، بينما تُوّجت الفارسة جوليا زوبياري بلقب السباق الدولي «نجمة واحدة» لمسافة 100 كلم، المخصص للشباب والناشئين، على صهوة «إل جي ديفاس».