«سداد» يتوج بطلاً لسباق «جروسر برايس فون بادن» الألماني

توج الجواد «سداد»، بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وإشراف المدرب روجر فاريان، بطلاً لسباق «جروسر برايس فون بادن»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب1»، لمسافة 2400 متر عشبي، الذي أقيم اليوم الأحد على مضمار «بادن بادن» الألماني العريق.

وحقق «سداد» أول انتصاراته على صعيد سباقات «جروب1»، الأعلى تصنيفاً عالمياً، كما أضاف الفوز الرابع في مسيرته، خلال مشاركته العاشرة.

وأجاد الفارس جاك ميتشيل الحفاظ على قدرات «سداد» خلال المراحل الأولى من السباق، والإبقاء عليه قريباً من جياد المقدمة، قبل أن يطلق العنان لقدراته مع دخول المنعطف الأخير، ليتجاوز منافسيه ويتقدم إلى الصدارة، ويقطع خط النهاية أولاً بزمن قدره دقيقتان و27 ثانية و66 جزءاً من الثانية، بفارق نصف طول عن الجواد الفرنسي «باراشوتيست»، بإشراف المدرب هنري غرافارد وقيادة الفارس كليمان ليكوفر.

وجاء المركز الثالث من نصيب الجواد «برايت لايت»، بإشراف المدرب أندرياس سوبوريكس وقيادة الفارس بنجامين ماري.

وعبر المدرب روجر فاريان عن فخره بالإنجاز الذي حققه «سداد»، وقال في تصريحات صحفية: «فخور بما حققه سداد، ابن الفحل الشهير بيناتوبو، بعدما أظهر عزيمة كبيرة في الأمتار الأخيرة لينتزع أول ألقابه في سباقات جروب1».

بدوره، قال الفارس جاك ميتشيل: «أنجز الفريق عملاً رائعاً، وأنا عاجز عن التعبير، إذ لطالما كان الفوز بهذا السباق حلماً طال انتظاره بالنسبة لي. ونجحت أخيراً مع سداد في تحقيق هذا الحلم الذي انتظرته 20 عاماً في مسيرتي الاحترافية».