توج الجواد «دايموند ديلر»، بشعار «عذبة للسباقات» وإشراف المدرب بوبات سيمار، بطلاً لسباق «دبي كريك مايل»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من فئة «التكافؤ» لمسافة 1600 متر رملي، الذي أقيم اليوم الجمعة على مضمار «ميدان»، في الشوط السادس والرئيس، ضمن الأمسية الثانية من الموسم الجديد لكرنفال سباقات دبي.

وتضمنت الأمسية سبعة أشواط برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، أقيمت جميعها على المسار الرملي لمضمار «ميدان»، وبلغ إجمالي جوائزها 1.79 مليون درهم، بمشاركة 68 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

وافتتحت الأمسية بسباق «بني ياس» للخيول العربية الأصيلة من الفئة الثانية «جروب 2»، لمسافة 1400 متر، والبالغ مجموع جوائزه 300 ألف درهم، ونجح خلاله الجواد «مُبيد»، بشعار «إسطبلات الريف» وإشراف المدرب جابر بيطار، وقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا، في تكرار فوزه والاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي.

وشهد الشوط السادس والرئيس، البالغ مجموع جوائزه 500 ألف درهم، تألق الفارس تاغ أوشيه، الذي أحسن الحفاظ على قدرات الجواد «دايموند ديلر» خلال المراحل الأولى من السباق، قبل إطلاق العنان له مع دخول المنعطف الأخير، ليتجاوز منافسيه وينتزع الصدارة، قاطعاً خط النهاية في المركز الأول بزمن دقيقة و39 ثانية و43 جزءاً من الثانية، وبفارق 0.94 طول عن الجواد «هيرت أوف أونر»، بإشراف المدرب جيمي أوزبورن وقيادة الفارس بات دوبس، فيما اكتفى حامل لقب نسخة العام الماضي، الجواد «مندلسون باي»، بالمركز الثالث، بإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس ريتشارد مولن.

وفي بقية الأشواط، استهلت المهرة «لا ماس بونيتا»، المملوكة لعبدالله فوزي ناس، ظهورها الأول على المضامير الإماراتية بانتصار مستحق، بعدما توجت بلقب الشوط الثاني «عزيزي فلورنس»، المخصص للمهرات المبتدئة لمسافة 1400 متر رملي، والبالغ مجموع جوائزه 165 ألف درهم، بإشراف المدربين أنطونيو سينترا وخوليو أولاسكواجا، وقيادة الفارس دانيال تودهوب.

وواصلت الجياد الدولية تألقها في ظهورها الأول على مضمار «ميدان»، بعدما توج الجواد «مسعفي»، المملوك لـ«أر بي ريسينغ»، بإشراف المدرب البريطاني روس بوردون وقيادة الفارس جاك ميتشل، بلقب الشوط الثالث «عزيزي فينيس»، المخصص لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 1200 متر، والبالغ مجموع جوائزه 175 ألف درهم.

وحقق المهر «أسر»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير، أول انتصاراته في مسيرته، بعدما قاده الفارس برناردو بينيرو إلى لقب الشوط الرابع، المخصص للمهور المبتدئة لمسافة 1400 متر رملي، والبالغ مجموع جوائزه 165 ألف درهم.

واستقطب الشوط الخامس «ثندر سنو هانديكاب»، المخصص لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 1900 متر رملي، والبالغ مجموع جوائزه 300 ألف درهم، ثمانية من نخبة الجياد الدولية، قبل أن يذهب لقبه إلى الجواد «سوينغ فولت»، المملوك لسلطان علي، بإشراف المدرب سايمون كريسفورد وقيادة الفارس جاك ميتشل.

واختتمت الأمسية بالشوط السابع «برج عزيزي»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من فئة «التكافؤ»، بعمر ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1400 متر رملي، والبالغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم، وذهب لقبه إلى الجواد «عن كاريدج»، بإشراف المدرب ديلان كونا وقيادة الفارس أندرو سلاتري.