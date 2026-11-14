«هاتريك» لخيول «إيه أر إم» في ثاني سباقات الموسم الجديد لمضمار جبل علي

فرض الجواد «توريست»، المملوك لمحمد خليفة البسطي، بإشراف المدرب دووغ واطسون وقيادة الفارس باتريك دوبس، كلمته في الشوط الرئيس «جائزة سلسلة جبل علي للسرعة»، المخصص لخيول التكافؤ لمسافة 1000 متر، بعدما انتزع لقب السباق الذي أقيم، أمس السبت، ضمن منافسات الحفل الثاني من الموسم الجديد لمضمار جبل علي.

وشهدت الأمسية إقامة سبعة أشواط، خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، بإجمالي جوائز بلغ 572 ألف درهم، تنافس على ألقابها 72 جواداً من الخيول المحلية والدولية. وتقدم الحضور المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، المهندس محمد سعيد الشحي، والمدير العام لمضمار جبل علي، محمد الأحمد.

كما تألقت جياد فريق «إيه أر إم للسباقات»، بإشراف المدرب إيد كريسفورد وقيادة الفارس أوشين مورفي، بعدما حققت ثلاثية الفوز «هاتريك»، جاء اثنان منها على مسافة 1200 متر، عبر فوز الجواد «ملزوم» بالشوط الثاني «جائزة الشعفار للاستثمار»، المخصص لخيول عمر ثلاث سنوات فما فوق ضمن فئة التكافؤ، تلاه انتصار المهر «مؤيد» في الشوط الثالث، المخصص للخيول المبتدئة من عمر السنتين، قبل أن يختتم زميلهما «سليط» الثلاثية بإحراز لقب الشوط السابع والختامي «كأس المشرق لخدمات الري»، المخصص لخيول عمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر.

وافتتحت الأمسية بالشوط الأول «العوير هانديكاب ستيكس»، الذي امتد لمسافة 1400 متر، وخصص لخيول عمر ثلاث سنوات فما فوق، بجوائز بلغت 90 ألف درهم. وذهب لقبه إلى الجواد «ونيس»، المملوك لـ«إيه إل بتلر وذا ميدان تن»، بإشراف المدرب دووغ واطسون وقيادة الفارس جيمي باول.

وفي الشوط الرئيس، البالغ إجمالي جوائزه 100 ألف درهم، نجح الفارس باتريك دوبس في قيادة «توريست» للبقاء قريباً من خيول المقدمة خلال المراحل الأولى، قبل أن يطلق العنان لسرعته في الأمتار الأخيرة، مبتعداً عن منافسيه، وقاطعاً خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ 59.57 ثانية، وبفارق 2.01 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد «أشوان»، المملوك للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس راي داوسون.

وفي بقية النتائج، توج الجواد «رن وذا إت»، المملوك لحمدان الحربي، بإشراف المدرب خليفة المري وقيادة الفارس ساندرو بايفا، بلقب الشوط الخامس «جائزة منعطف تبوك»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة ضمن فئة التكافؤ لمسافة 1950 متراً، والبالغة جوائزه 90 ألف درهم.

كما ذهب لقب الشوط السادس «كأس مضمار جبل علي»، الذي أقيم لمسافة 1600 متر بجوائز بلغت 76 ألف درهم، إلى الجواد «فياض»، المملوك لعلي حداد، بإشراف المدرب قيس عبود وقيادة الفارس سيلفستر دي سوسا.