«نبطي» يحلق بشعار غودولفين.. ويتوج بطلاً لسباق «ميل ريف ستيكس»

توج المهر «نبطي» بشعار فريق «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بطلاً في سباق «ميل ريف ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية «جروب2» لمسافة السرعة (1200 متر)، وجرى اليوم في الشوط الثالث والرئيس، في الحفل الذي استضافه اليوم مضمار «نيوبري» البريطاني العريق.

وأضاف «نبطي» البالغ من العمر سنتين، الانتصار الثالث لمسيرته، والأول له على صعيد سباقات التصنيف الرفيع «جروب2»، مؤكداً من خلاله تفوقه على صعيد مسافته المفضلة 1200 متر، بعد محاولة سابقة له الأسبوع الماضي على مسافة أطول (1400 متر)، اكتفى خلالها بالمركز الثالث في سباق «فلاينغ سكوتسمان ستيكس» المخصص لخيول فئة «القوائم» وجرى ضمن مهرجان «سانت ليجر» الذي استضافه مضمار «دونكاستر» البريطاني.

ونجح الفارس وليام بيوك، في تعويض الانطلاقة المتأخرة للمهر «نبطي» واللحاق سريعاً بوكب خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان لقدراته في 200 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه للصدارة، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة 10 ثواني و61 جزء من الثانية، بفارق «الرقبة» عن صاحب المركز الثاني المهرة «جوليفيت» بشعار «إسطبلات جودمونت» وإشراف المدرب أندرو بالدينغ وقيادة الفارس كولين كين، فيما اكتفى المرشح الأول للقب المهر «أراباهو غولد» بالحلول ثالثاً بإشراف المدرب البريطاني مايك دودز وتولى قيادته الفارس كونور بيزلي.

وعلق مدرب فريق «غودولفين» شارلي آبلبي، على انتصار المهر «نبطي» بقوله في تصريحات صحافية: «ساعدت العودة إلى مسافة 6 فيرلونغ المهر»نبطي«في استعادة نغمة الانتصارات، حيث جاء إيقاع السباق جيداً ومتزناً، وواصل اندفاعه بصورة قوية وسط قيادة موفقة من الفارس وليام بيوك، وأتوقع أن نبني على ما تحقق والنظر مشاركة محتملة في سباق (بريدرز كب جوفنايل تيرف سبرينت) كخيار مقبل له».