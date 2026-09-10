مهرة «غودولفين» تعزف لحن الفوز في «ماي هيل ستيكس» البريطاني

عززت المهرة غير المهزومة «ميوزيكال تايمز»، المملوكة لفريق «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مكانتها كإحدى المرشحات للسباقات الكلاسيكية الكبرى في الموسم المقبل، عقب نجاحها في انتزاع لقب سباق «ماي هيل ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الثانية «جروب 2»، لمسافة 1600 متر عشبي، والذي أقيم اليوم الخميس في الشوط الخامس ضمن الحفل الافتتاحي لمهرجان «سانت ليجر»، المقام على مضمار «دونكاستر» البريطاني، ويستمر حتى الأحد المقبل.

وأضافت ابنة الفحل «لوب دي فيغا» الانتصار الثالث في مسيرتها، والأول لها على صعيد سباقات التصنيف الرفيع، بعدما استهلت مسيرتها بانتصارين في سباقات المبتدئات، جاء أولهما في يونيو الماضي على مضمار «نيوماركت» البريطاني، وأعقبه في يوليو الماضي فوز مريح بفارق طول ونصف الطول عن أقرب منافساتها في سباق استضافه مضمار «يارموث» الإنجليزي.

ونجح الفارس وليام بيوك في قيادة «ميوزيكال تايمز» إلى انطلاقة جيدة، والاستقرار سريعاً في المركز الثاني، قبل إطلاق العنان لقدراتها في المراحل الأخيرة، لتنتزع الصدارة وتقطع خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ دقيقة و37 ثانية و58 جزءاً من الثانية، بفارق كبير بلغ سبعة أطوال ونصف الطول عن صاحبة المركز الثاني، المهرة الإيرلندية «سكوميسا سيكورا»، بإشراف المدرب أندرو بالدينغ وقيادة الفارس أوشين ميرفي.

وعلق مدرب «غودولفين»، شارلي آبلبي، على الانتصار القوي للمهرة «ميوزيكال تايمز»، قائلاً في تصريحات صحافية: «سعيد للغاية بالأداء الذي قدمته (ميوزيكال تايمز)، وربما بدوت متردداً قبل السباق بشأن المسافة، لكنها أظهرت قدراً كبيراً من السرعة في التدريبات، وأعتقد أننا شاهدنا ذلك الأداء اليوم في أسلوب انتصارها بلقب السباق».

وأوضح: «بدت مرتاحة للغاية أثناء السباق، وكان أكثر ما أثار الإعجاب الطريقة التي تسارعت بها في المراحل الأخيرة والاندفاع الهائل لها».

وأضاف: «كانت الخطة أن تأتي إلى هذا السباق، ثم التوجه إلى (نيوماركت) لخوض سباق (فيليز مايل) لخيول الفئة الأولى (جروب 1)، وإذا تمكنت من الفوز بذلك السباق قبل الشتاء، فسيمنحنا ذلك ثقة كبيرة لاستهداف سباق (1000 غينيز الإنجليزي) في ربيع العام المقبل».