لوكال داينستي» بطل كأس «افتتاح الموسم» في مضمار جبل علي»

توج الجواد «لوكال داينستي» المملوك لـ «ماي واي إل إل سي وماي ريسينغ سينديكيت» وإشراف المدرب دووغ واطسون، بطلاً لسباق «كأس افتتاح الموسم» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «التكافؤ» عمر ثلاث سنوات فما فوق، وجرى اليوم السبت، في الشوط الخامس والرئيس في أمسية الحفل الافتتاحي لموسم سباقات مضمار «جبل علي»، وتضمن سبع أشواط نافس على ألقابها 62 من خيرة الجياد المحلية والدولية، وبلغت إجمالي جوائزها 624 ألف درهم.

واستهلت أولى أشواط الأمسية بسباق السرعة لمسافة 1200 متر، وخصص للخيول «المبتدئة» للمنافسة على لقب الشوط البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم، برعاية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، وذهب لقبه للجواد «أوشن رانر» لمالكه «علي أيه أيه ومحمد دبليور آر» بإشراف المدرب قيس عبود وقيادة الفارس حمد البوسعيدي.

وواصلت الإثارة طريقها نحو الشوط الرئيس الذي امتد لمسافة 1400 متر وبلغت جوائزه 120 ألف درهم، وعرف خلالها الفارس باتريك دوبس كيفية قيادة الجواد «لوكال داينستي» لانتزاع الفوز في الأمتار الأخيرة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و24 ثانية و99 جزء من الثانية، بفارق 0.26 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد «آيل غو» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس برناردو بينيرو.

وفي باقي النتائج، خصص الشوط الثاني لخيول فئة «التكافؤ» من عمر ثلاث سنوات فما فوق ومسافة 1200 متر، وبلغت جوائزه 72 ألف درهم برعاية «الشعفار للاستثمار»، وتوج بلقب الجواد «أون ذا واي» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس برناردو بينيرو، وحقق فوزه بزمن بلغ دقيقة و13 ثانية و62 جزء من الثانية.

وأقيم الشوط الثالث على مسافة 1000 متر، وخصص للخيول التي لم يسبق لها الفوز في سباقين، وبلغت قيمة جوائزه 72 ألف درهم برعاية «دبي للمرطبات»، وذهب لقبه للمهر «يعسوب» لمحمد السبوسي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، وقيادة الفارس راي دايسون، وحقق فوزه بزمن بلغ 59 ثانية و19 جزء من الثانية.

وأقيم الشوط الرابع على ذات مسافة 1000 متر، وخصص لخيول فئة «التكافؤ» من عمر ثلاث سنوات فما فوق، بجوائز بلغ إجماليها 100 ألف درهم برعاية «بنك دبي التجاري»، وتوج به الحصان «ناماغيديراز» المملوك لـ«فينتشيري ريسينغ وماي واي ومجموعة ماي ريسينغ» بإشراف أنطونيو سنترا وجوليو أولاسكواجا، وقيادة سلفستر دي سوسا، وحقق فوزه في زمن بلغ 59 ثانية و35 جزء من الثانية.

وامتد الشوط السادس «جائزة أم سقيم» لمسافة 1800 متر، وخصص لخيول فئة «التكافؤ» من عمر ثلاث سنوات فما فوق، وبلغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، وتوج به الحصان «آزان» المملوك لـ«مارات كوشيروف ومولدير وسلطان كوشيروف»، بإشراف دووج واتسون وقيادة باتريك دوبس، بعدما قطع خط النهاية بزمن بلغ دقيقة و52 ثانية و26 جزء من الثانية.

واختتمت الأمسية بسباق «جائزة الصفوح» الذي امتد في الشوط السابع لمسافة 1600 متر، وخصص لخيول فئة «التكافؤ» بجوائز بلغ إجماليها 100 ألف درهم، وذهب الفوز بلقبه لصالح الجواد «كاليداسا» المملوك لـ«نقابة سوتد وبوتد للسباقات»، بإشراف المدرب قيس عبود، وقيادة الفارس ريتشارد مولن، وحقق فوزه بزمن بلغ دقيقة و37 ثانية و51 جزء من الثانية.