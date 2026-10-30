بمشاركة 62 خيلاً.. مضمار «جبل علي» يدشن سباقات موسمه الجديد السبت

يدشن مضمار جبل علي، السبت، سباقات موسمه الجديد 2026-2027، في نسخته الـ35 بتاريخ «المضمار الأصفر الشهير»، من خلال أمسية تنافسية تضم سبعة أشواط، خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، وتتوزع بين سباقات المبتدئة والتكافؤ، بمشاركة 62 خيلاً من نخبة الخيول المحلية والدولية، فيما يبلغ إجمالي جوائزها المالية 624 ألف درهم.

وينطلق الحفل الأول للموسم عند الساعة الثانية ظهراً، بإقامة الشوط الافتتاحي «سباق جائزة السرعة» المخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1200 متر، بمشاركة 11 خيلاً، تتنافس على جائزة مالية تبلغ 72 ألف درهم. فيما خصص الشوط الثاني لخيول فئة التكافؤ، من عمر ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1200 متر، للمنافسة على لقب «الشعفار للاستثمار»، بجوائز مالية تبلغ 80 ألف درهم.

ويشهد الشوط الثالث مشاركة الخيول المهجنة الأصيلة التي لم تحقق الفوز في سباقين، لمسافة 1000 متر، بمشاركة ستة خيول من عمر ثلاث سنوات فما فوق، للتنافس على لقب «كأس دبي للمرطبات»، البالغ إجمالي جوائزه 72 ألف درهم. فيما خصص الشوط الرابع لخيول فئة التكافؤ من عمر ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1000 متر، بمشاركة تسعة خيول، للتنافس على جائزة «كأس بنك دبي التجاري ستيكس»، البالغة 100 ألف درهم.

وتبلغ الإثارة ذروتها في الشوط الخامس والرئيس، المخصص لخيول فئة التكافؤ من عمر ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1400 متر، بمشاركة 10 جياد تتنافس على لقب «كأس افتتاح الموسم 2026-2027»، البالغ إجمالي جوائزه 120 ألف درهم، ويتقدم قائمة الخيول المرشحة للفوز كل من «باسيك باير» و«مورنينيغ» و«ميوزكال دانسر».

وخصص الشوط السادس لخيول فئة التكافؤ من عمر ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1800 متر، بمشاركة 15 خيلاً، للتنافس على لقب سباق «أم ستقيم ستيكس»، البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم. وتختتم الأمسية بالشوط السابع، المخصص لخيول فئة التكافؤ لمسافة الميل (1600 متر)، بمشاركة ستة خيول تتنافس على جائزة سباق «الصفوح ستيكس»، البالغة 100 ألف درهم.

وأكد المدير العام لمضمار جبل علي، محمد الأحمد، اكتمال استعدادات اللجان الفنية والهندسية والتنظيمية والإدارية، وتجهيز المرافق والخدمات داخل المضمار لاستقبال الجماهير، وإخراج السباق الافتتاحي للموسم بالصورة التي تليق بسمعة المضمار ومكانته، وتلبي تطلعات محبي سباقات الخيل.

وقال الأحمد في تصريحات صحافية: «نحرص على الحفاظ على إرث مضمار جبل علي ومبادئه التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والتي كان يوجهنا دائماً إلى التمسك بها. وسنواصل العمل وفق هذا النهج والإرث الطيب، مع الاهتمام الدائم بالجمهور وأهل الخيل».

وأوضح: «أرسى المغفور له بإذن الله، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مبادئ أسهمت في تحويل مضمار جبل علي إلى إحدى الوجهات المهمة في الدولة والمنطقة للملاك والمدربين والفرسان. كما وجه على الدوام بالاهتمام بأهل الخيل والجمهور، وتوفير جميع سبل الراحة والسعادة لمرتادي المضمار، حتى اكتسب مكانته بوصفه مضماراً عائلياً».

وأكد المدير العام لمضمار جبل علي أن الموسم الجديد للمضمار الأصفر سيكون حافلاً بالسباقات والفعاليات المثيرة، على غرار ما اعتاده عشاق الفروسية في المواسم السابقة.

وقال: «نتمنى التوفيق والنجاح لجميع الفرسان والملاك والمربين من مختلف أنحاء العالم، مع انطلاق موسم سباقات الخيل وبطولات الفروسية 2026-2027. ونتطلع في جبل علي إلى موسم حافل بالمنافسات والإنجازات واللحظات التي تسعد أهل الخيل ومحبيها، يتضمن إقامة 11 أمسية سباق، من بينها البطولات التقليدية، مثل سباقات جبل علي للميل والسرعة، إلى جانب عدد من البطولات الجديدة».

واختتم: «ستتضمن كل أمسية مبادرة مجتمعية تحمل دلالة خاصة، وتعزز ارتباط المضمار بالمجتمع، وهو ما حرصنا على تقديمه خلال المواسم الماضية بهدف زيادة شعبية سباقات الخيل. فقد نظمنا سابقاً احتفالات يوم الطلاب والجامعات، وفعاليات عيد الاتحاد ورأس السنة، وفعالية لهواة السيارات، وغيرها من المبادرات المجتمعية التي تستهدف استقطاب الجمهور ونشر ثقافة سباقات الخيل».