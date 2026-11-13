"رويال شامبيون" يكتب التاريخ ويحتفظ بلقبه في "كأس البحرين الدولي"

نجح الجواد "رويال شامبيون" المملوك لورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب كارل بيرك، في الدفاع عن لقبه، والتتويج بطلاً للنسخة الثامنة من "كأس البحرين الدولي"، محققاً الإنجاز الثاني على التوالي في السباق الذي أقيم اليوم الجمعة، على مضمار نادي "راشد للفروسية وسباق الخيل" في منطقة الصخير في العاصمة البحرينية المنامة، والتي شهدت في نسخته الحالية ترقية السباق للفئة الأولى "جروب1" للمرة الأولى في تاريخه.

واستطاع "رويال شامبيون" بانتصاره في نسخة 2026، كتابة فصل جديد في السجلات التاريخية لسباق "كأس البحرين الدولي"، بعد أن نجح في معادلة إنجاز الثنائية على التوالي، المسجل باسم الجواد البريطاني "سبرينت دانسر" المملوك لكل من أسطورة القدم الإنجليزية المدرب الشهير إليكس فيرغوسون وشركائه غيد ماسون وفريد دون، والذي حقق اللقب في نسختي 2023 و2024.

وعرف الفارس كليفورد لي كيفية قيادة "رويال شامبيون" لتعويض انطلاقته من البوابة الحادية عشرة، واللحاق سريعاً بكوكبة جياد المقدمة، قبل إطلاق العنان لقدراته عند المنعطف الأخير لمسار السباق الممتد لمسافة 2000 متر عشبي، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول، بفارق الطول وربع الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد "زيدان" المملوك لـ "مؤسسة أغا خان لخيول السباق" بإشراف المدرب الفرنسي فرانسيس هنري غرافارد، وتولى قيادته الفارس مايكل بارزالونا.