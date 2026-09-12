بانزا يقترب من مغادرة الجزيرة إلى نادي باوك اليوناني

ذكرت وسائل إعلام يونانية أن مهاجم الجزيرة، الكونغولي سيمون بانزا، اقترب من مغادرة النادي والانتقال إلى باوك اليوناني على سبيل الإعارة، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن الصفقة، وفقاً لصحيفة «غازيتا» اليونانية.

وقالت الصحيفة: «سافر بانزا الجمعة إلى مدينة سالونيك للخضوع للفحوص الطبية واستكمال إجراءات الانتقال، بينما لم يتم الكشف حتى الآن عن المقابل المالي للإعارة، إذ يرتبط بانزا بعقد مع الجزيرة حتى يونيو 2028».

وكان الجزيرة قد تعاقد مع بانزا في سبتمبر 2025 قادماً من سبورتنغ براغا البرتغالي، في صفقة بلغت قيمتها 8.5 ملايين يورو، فيما تشير تفاصيل الصفقة إلى أن براغا باع 80% من الحقوق الاقتصادية للاعب مقابل 9.5 ملايين يورو، بينها 8.5 ملايين يورو ثابتة ومليون يورو مرتبطة بمكافآت الأداء، مع احتفاظ النادي البرتغالي بنسبة 20% من الحقوق الاقتصادية.

ويُمثل رحيل بانزا، حال إتمام الصفقة رسمياً، خطوة مهمة في إعادة ترتيب قائمة الجزيرة الهجومية، كما يفتح المجال أمام النادي لإضافة لاعب أجنبي جديد إلى قائمته، خصوصاً أن بانزا كان أحد العناصر الأجنبية المسجلة مع الفريق.