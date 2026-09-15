الجزيرة يواجه «غول غوهار» متسلحاً بصدارة الدوري

يفتتح الجزيرة مشواره في دوري أبطال آسيا 2 بمواجهة غول غوهار سيرجان الإيراني، الساعة 17:45 مساءً، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، على استاد هيسور المركزي في طاجيكستان، بحثاً عن بداية تمنحه أفضلية مبكرة في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويخوض الجزيرة اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما فرض نفسه في صدارة دوري المحترفين عقب مرور خمس جولات، محققاً أربعة انتصارات مقابل تعادل واحد، ليجمع 13 نقطة، ويحافظ على سجله خالياً من الهزائم.

وانتقل الجزيرة للمشاركة للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا 2، بعدما خسر أمام الاتحاد السعودي في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، ليواصل حضوره القاري من بوابة البطولة الثانية على مستوى أندية القارة. وتبرز خبرة المدرب الروماني أولاريو كوزمين كأحد أبرز عناصر قوة الجزيرة، إذ يمتلك المدرب معرفة واسعة بالكرة الآسيوية والبطولات القارية، كما سبق له قيادة الشارقة إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2 عام 2025.

ويملك الجزيرة خيارات هجومية وفنية أكثر تنوعاً بعد تعزيز صفوفه بعدد من الصفقات اللافتة، يتقدمها البرازيلي أندرسون تاليسكا، ومواطنه مالكوم، إلى جانب لاعب الوسط الإيطالي كريستيان أصلاني، المعار من إنتر ميلان.

وبعد مواجهة غول غوهار، يستكمل الجزيرة مشواره في المجموعة الثانية بمواجهتي المحرق البحريني وأركاداغ التركمانستاني، ما يجعل حصد النقاط منذ الجولة الأولى هدفاً مهماً، قبل الدخول في الحسابات المرتبطة بترتيب المجموعة وفرص التأهل.