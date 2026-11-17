أكد لاعب الشارقة ومنتخب الرأس الأخضر، ديني بورغيس، أن فريقه ليس المرشح الأبرز للفوز بلقب الدوري، لكنه سينافس بقوة ويقاتل من أجله، مشيراً إلى سعيه لمواصلة تحسين نتائجه وتقليص الفارق مع الجزيرة المتصدر، بعدما أصبح أكثر تماسكاً في الدفاع وقوة في الهجوم، وحافظ على سجله خالياً من الهزائم في مبارياته الخمس الماضية، ومشدداً على أهمية التعامل مع كل مباراة على حدة ومواصلة التطور خلال الموسم.

وقال بورغيس لـ «الإمارات اليوم»: «إن المنافسة في الموسم الحالي قوية جداً.. لم نكن ثابتين في مستوانا خلال بداية الموسم، وفقدنا بعض النقاط التي كنا نرغب في تجنب خسارتها، لكننا لم نتعرض للهزيمة في آخر خمس مباريات، وأصبحنا أكثر صلابة من الناحية الدفاعية، وأقوى على مستوى الهجوم، إذ نحتل حالياً المركز الثاني بفارق نقطتين فقط خلف الجزيرة، ونريد مواصلة تقليص الفارق وحصد المزيد من النقاط خلال الأسابيع المقبلة».

وأضاف: «لحسن الحظ تسير الأمور بصورة جيدة بالنسبة لي، حيث تأقلمت سريعاً مع الفريق، وأسلوب اللعب، وأفكار المدرب، وتمكنت في المباريات الأخيرة من تقديم أداء جيد ومساعدة زملائي، وأنا سعيد بالطريقة التي تسير بها الأمور، وبقدرتي على تقديم مستويات جيدة مع الفريق ومساعدة زملائي خلال المباريات الأخيرة، بعد تأقلمي السريع مع أسلوب اللعب والأفكار التي يريد المدرب تطبيقها».

وعن ترشيحه لتشكيلة الأسبوع من رابطة المحترفين، أوضح: «يسعدني أن أكون مرشحاً لتشكيلة الأسبوع، لكن الحقيقة أن هذا الأمر لا يشغل تفكيري كثيراً، فأولويتي قبل كل شيء هي تقديم أداء جيد داخل الملعب وتحقيق الانتصارات مع الشارقة، أما الجوائز والترشيحات فهي مجرد نتيجة لما أقدمه في المباريات. سعادتي بهذا الترشيح لا تغير أولويتي التي تتمثل في اللعب بصورة جيدة ومساعدة زملائي، فالترشيحات تأتي نتيجة لما أفعله على أرض الملعب».

وأبدى ثقته بقدرات الشارقة قائلاً: «أنا واثق بأن لدينا فريقاً جيداً، وأننا سنقدم مستويات جيدة هذا الموسم، ونملك مجموعة قوية جداً، وانضم إلينا لاعبون ممتازون، ونركز على التحسن والتعلم قدر الإمكان من جميع الأفكار الجديدة التي جاء بها المدرب حتى نتمكن من تحقيق أفضل النتائج الممكنة».

وتابع: «نحن في نادٍ كبير، وتوقعات الجميع فيه مرتفعة للغاية، وعلينا أن نقاتل من أجل الفوز في كل مباراة. سنواصل التحسن ونعمل على الاستفادة بأكبر قدر ممكن من أفكار المدرب الجديدة. قوة المجموعة واللاعبون الممتازون الذين انضموا إليها يمنحونني الثقة بأننا قادرون على تقديم مستويات جيدة خلال الموسم، مع مواصلة التعلم والتطور لتحقيق أفضل النتائج».

وبشأن أهداف الموسم، أشار بورغيس إلى قوة المنافسة، وقال: «نلعب في دوري تنافسي للغاية، يضم فرقاً قوية جداً، ويمكن لأي منها المنافسة على اللقب. لسنا المرشحين الأوفر حظاً، لكننا نريد أن نكون منافسين وأن نقاتل من أجله، مع التعامل مع كل مباراة على حدة، ثم نرى أين سنكون في نهاية الموسم».

وتابع: «نحن طموحون، لكننا واقعيون أيضاً، وسنبذل أقصى ما لدينا لإنهاء الموسم بأفضل شعور ممكن، وجعل جماهيرنا فخورة بنا، نعرف أن المنافسة قوية، وأن هناك فرقاً عدة تملك القدرة على الصراع على اللقب، ولذلك نريد أن نواصل العمل مباراة بعد أخرى، وأن نقدم أفضل ما لدينا، ثم ننظر إلى موقعنا عند نهاية الموسم».

وشدد على رغبته في مواصلة حصد النقاط، موضحاً: «نريد الاستمرار في تقليص الفارق مع الجزيرة خلال الأسابيع المقبلة، إذ أصبحنا أكثر تماسكاً دفاعياً وأقوى هجومياً، بعدما افتقدنا الثبات في البداية، وسنواصل التحسن. لدينا مجموعة قوية، ونركز على التعلم من أفكار المدرب وتحقيق أفضل النتائج الممكنة، مع القتال للفوز في كل مباراة نخوضها هذا الموسم».

وشارك ديني بورغيس أساسياً مع منتخب بلاده الرأس الأخضر في الفوز على ليبيريا بنتيجة 4-2، الجمعة الماضي، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027، وخاض مدافع الشارقة المباراة كاملة، فيما يستعد لخوض المواجهة الثانية أمام المنتخب نفسه، اليوم، في العاصمة الليبيرية مونروفيا، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات، إذ يسعى منتخب الرأس الأخضر إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي، وتعزيز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى النهائيات.