زلاتكو: متعطش لحصد الألقاب مع المنتخب

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الكرواتي زلاتكو داليتش، أن طموحه كبير في تجربته مع «الأبيض»، مشدداً على أن المشاركة في «خليجي 27» تمثل إحدى أولويات المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وقال زلاتكو، في تصريحات صحافية أمس قبل انطلاق التدريبات التي يؤديها المنتخب حالياً في أبوظبي: «متعطش لتحقيق الألقاب والإنجازات مع (الأبيض)، وطموحي مثل طموح الجمهور الإماراتي الذي يتطلع إلى تحقيق البطولات».

وأبدى المدرب الكرواتي ارتياحه للانطباعات الأولى من تجمع المنتخب في أبوظبي، مشيراً إلى أن العمل يسير بصورة جيدة، وأن الجهاز الفني يركز حالياً على تجهيز المجموعة، والوصول بها إلى أعلى درجات الجاهزية قبل خوض منافسات «خليجي 27».

وأوضح أن كأس الخليج تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب، رغم ارتباط التحضيرات بالهدف الأبعد المتمثل في كأس آسيا. وقال: «إن البطولة الخليجية توفر فرصة مهمة لخوض مباريات قوية، ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين، إلى جانب اختبار جاهزية الفريق في أجواء تنافسية حقيقية».

وشدد زلاتكو على أن «خليجي 27» ليست مجرد محطة تحضيرية، وإنما بطولة يسعى «الأبيض» إلى المنافسة فيها وتحقيق النتائج التي تتطلع إليها الجماهير الإماراتية، مؤكداً أهمية التعامل مع جميع المباريات بأعلى درجات التركيز والجدية.

ويواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحضيراته في أبوظبي استعداداً للمشاركة في دورة كأس الخليج العربي (خليجي 27)، المقررة إقامتها في مدينة جدة السعودية اعتباراً من الأربعاء المقبل، وتستمر حتى السادس من أكتوبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات.

وكان «الأبيض» قد بدأ تجمعه الداخلي في أبوظبي، الأربعاء الماضي، وأدى تدريباته أمس في فندق ريتز كارلتون، ضمن برنامجه الإعدادي للبطولة، فيما يواصل الجهاز الفني بقيادة زلاتكو داليتش تجهيز اللاعبين، ورفع درجة الاستعداد قبل السفر إلى جدة في 21 الجاري.

ويخوض المنتخب منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والبحرين واليمن، ويستهل مشواره بمواجهة اليمن الخميس المقبل على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، قبل أن يلتقي البحرين 27 الجاري على استاد الأمير عبدالله الفيصل، فيما يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة قطر في 30 منه على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكان الجهاز الفني قد اختار 26 لاعباً لقائمة المنتخب المشاركة في البطولة، وضمت كلاً من: خالد عيسى، حمد المقبالي، فهد الظنحاني، ماركوس ميلوني، زايد الزعابي، خالد الظنحاني، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ساشا إيفكوفيتش، لوكاس بيمينتا، إيريك دي مينيريس، روبن فيليب، لوان بيريرا، عبدالله حمد، مامادو كوليبالي، عصام فايز، فابيو دي ليما، نيكولاس خيمينيز، حارب عبدالله، برونو دي أوليفيرا، علي صالح، يوري سيزار، ريتشارد أكونور، جويلهيرم دا سيلفا، سلطان عادل، عثمان كامارا.

ويكثف «الأبيض» تدريباته اليومية خلال الفترة الحالية، على أن تستمر التحضيرات في أبوظبي حتى موعد المغادرة إلى جدة، وسط تركيز من الجهاز الفني على الجوانب الفنية والبدنية، ووضع اللمسات الأخيرة على خطة خوض منافسات البطولة.

وكان الجهاز الفني قد حرص خلال الفترة الماضية على متابعة أداء اللاعبين المرشحين للانضمام إلى المنتخب، من خلال حضور مباريات دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب الزيارات الميدانية للأندية، وعقد اجتماعات تنسيقية مع الأجهزة الفنية لفرق دوري المحترفين، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في ما يتعلق باللاعبين الدوليين.

ويتطلع «الأبيض» إلى الاستفادة من فترة التجمع الحالية للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل مباراته الأولى أمام اليمن، في مستهل مشواره بالمجموعة، قبل مواجهتي البحرين وقطر في الجولتين الثانية والثالثة.

بالا يخضع لتدريبات علاجية

يخضع لاعب المنتخب الوطني جويلهيرم بالا لتدريبات علاجية خلال تجمع «الأبيض» في أبوظبي، بعد الإصابة التي تعرّض لها مع فريق شباب الأهلي خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيزه والاطمئنان على جاهزيته، تمهيداً لعودته إلى التدريبات الجماعية، والمشاركة مع المنتخب في منافسات «خليجي 27».

زلاتكو داليتش:

. كأس الخليج ليست مجرد محطة تحضيرية.

. سنتعامل مع المباريات بأعلى درجات التركيز والجدية.