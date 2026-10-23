دومبيا: أطمح لتجاوز حاجز الـ 6 أهداف مع الشارقة والمنافسة على لقب الدوري

أكد لاعب الشارقة، شيكنا دومبيا، سعادته باللعب مع فريق بحجم الشارقة، مشيراً إلى أنه يسعى إلى تطوير مستواه بصورة مستمرة، والتعلم من أفكار المدرب، بما يساعده على تقديم المزيد للفريق خلال الموسم الحالي، بينما حدد هدفه مع الفريق بتجاوز حاجز الستة أهداف الذي حققه الموسم الماضي، والمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وقال دومبيا لـ«الإمارات اليوم» إنه سعيد بتسجيل هدف في المباراة التي جرت أمام عجمان، الأحد الماضي، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين وانتهت بفوز الشارقة (3-1)، لكنه اعتبر فوز الفريق أكثر أهمية بالنسبة إليه، موضحاً أن الشارقة يسعى إلى ترسيخ عقلية الانتصارات، ومواصلة حصد النتائج الإيجابية.

وأضاف: «أشعر بسعادة كبيرة لحصولي على فرصة اللعب لنادٍ كبير مثل الشارقة، إذ أتطور لاعباً، وأتعلم من أفكار المدرب، وأسعى إلى تحسين مستواي يوماً بعد يوم حتى أتمكن من تقديم المزيد للفريق، وكنت سعيداً بتسجيل هدف في مباراتنا الأخيرة أمام عجمان، لكن سعادتي كانت أكبر بفوز الفريق، نريد بناء عقلية الفوز، ومن المهم أن نواصل الانتصارات».

وأوضح دومبيا أن هدفه الفردي خلال الموسم الحالي يتمثّل في تقديم مستوى أفضل من الموسم الماضي، الذي سجل خلاله ستة أهداف، مؤكداً أن حصيلته الحالية، تمنحه الدافع لمواصلة التطور، وزيادة رصيده التهديفي.

وتابع: «على المستوى الفردي، أريد تحسين ما قدمته في الموسم الماضي، وهذا يعني تسجيل أكثر من ستة أهداف، لقد سجلت بالفعل ثلاثة أهداف هذا الموسم، وأعتقد أنني قادر على تحسين هذه الحصيلة، وأنا أتحسن من موسم إلى آخر، وهذا أمر أركز عليه كثيراً».

وأشار إلى أن طموحاته لا تقتصر على الجانب الفردي، بل تشمل أيضاً المنافسة على المراكز المتقدمة في دوري المحترفين، لافتاً إلى إيمان اللاعبين بقدرتهم على مواصلة التطور، وتحقيق نتائج أفضل مما حققوه في الموسم الماضي.

وقال: «على المستوى الجماعي، نريد المنافسة على المراكز الأولى في الدوري، ونؤمن بأننا قادرون على مواصلة التطور، وتحقيق المزيد مقارنة بما قدمناه في الموسم الماضي، ونعمل بجد كل يوم من أجل الوصول إلى هذا الهدف».

وفي حديثه عن تطور كرة القدم الإماراتية، أكد دومبيا أن الدوري شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، معرباً عن إعجابه بمستوى التنظيم داخل الأندية، والتنافسية المتزايدة بين الفِرَق، إلى جانب استقطاب عدد من اللاعبين المميّزين إلى المسابقة. وتابع: «هذه التطورات تسهم في رفع المستوى العام للدوري، وتدفع اللاعبين الموجودين فيه إلى بذل المزيد من الجهد، والعمل على تحسين قدراتهم، في ظل ارتفاع مستوى المنافسة».

واختتم: «شهد الدوري نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وبعد أن أمضيت بعض الوقت في الدولة، فوجئت بمدى جودة التنظيم داخل الأندية، وبالتطور المتزايد في مستوى التنافسية بينها، وينضم عدد من اللاعبين المميّزين إلى دورينا، ما يرفع المستوى العام، ويدفع اللاعبين الموجودين هنا إلى التطور والعمل بجد أكبر ومواصلة التحسن».

• شيكنا دومبيا: أشعر بسعادة كبيرة لحصولي على فرصة اللعب لنادٍ كبير مثل الشارقة.