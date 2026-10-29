ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك القاتل على المقاولون العرب

قفز الزمالك إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بشكل مؤقت، بعد فوزه المثير على المقاولون العرب بنتيجة 2-1، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

وخطف الأنغولي شيكو بانزا هدف الفوز القاتل للفريق الأبيض في الدقيقة 88، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 19 نقطة، بعدما حقق الفوز في ست مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر مثلها.

ويواصل بيراميدز تصدر جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة في مبارياته السبع الأولى، فيما تراجع الأهلي إلى المركز الثالث برصيد 17 نقطة، مع امتلاكه مباراة أمام مودرن سبورت ضمن الجولة ذاتها، وفق وسائل إعلام مصرية.

ويأتي سيراميكا كليوباترا رابعاً برصيد 15 نقطة، ثم مودرن سبورت والاتحاد السكندري برصيد 13 نقطة لكل منهما، وفي ذيل الترتيب، يقبع الجونة في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط، فيما تشتعل المنافسة بين أندية المؤخرة للهروب من شبح الهبوط.