بيمينتا: علاء زهير أنقذنا.. وحققنا الأهم بالفوز على الظفرة

أعرب لاعب الوحدة، لوكاس بيمينتا، عن سعادته بالفوز على الظفرة، مؤكداً أن المباراة كانت صعبة، وأن فريقه كان يدرك جيداً صعوبة اللعب أمام منافس يملك مجموعة جيدة من اللاعبين، ومدرباً مميزاً، مبيناً أن علاء زهير أنقذ الوحدة من الخسارة.

وقال بيمينتا في تصريحات صحافية: «كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة. الظفرة لديه مجموعة جيدة من اللاعبين ومدرب جيد، وكان أفضل منا في العديد من فترات المباراة، واستعددنا بشكل جيد، والأهم أننا حققنا الفوز، كما أن علاء زهير أنقذ مرمانا من أهداف محققة».

وأضاف: «علاء لاعب جيد جداً، ونعلم كيف نلعب معاً، كما أنه يساعد الفريق بشكل جيد في الجانب الهجومي»، وتابع: «نعلم أننا بحاجة إلى التطور وتقديم مستوى أفضل من ذلك، لكن الأهم حالياً هو جمع النقاط، مع العمل على تصحيح الأخطاء».

وكان الوحدة قد خطف فوزاً ثميناً من الظفرة، أمس، بهدف دون رد، سجله فاكوندو في الدقيقة 81، في ختام مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين على استاد حمدان بن زايد، رغم أفضلية صاحب الأرض وإهداره فرصاً عدة، وتألق علاء زهير الذي أنقذ مرمى فريقه من ثلاث فرص محققة، حيث كان أبرز نجوم المباراة، بعدما وقف سداً أمام هجمات الظفرة ليحافظ الوحدة على تقدمه حتى النهاية. ورفع «العنابي» رصيده إلى ست نقاط، فيما تلقى الظفرة خسارته الرابعة توالياً، وبقي في المركز الأخير من دون نقاط.

وشهدت المباراة أفضلية للظفرة، خصوصاً في الشوط الثاني، حيث ضغط بقوة وأهدر فرصاً بالجملة، قبل أن يعاقبه الوحدة بهدف خاطف في الدقيقة 81، عبر فاكوندو الذي تابع كرة براهيما ديارا، وسددها بقوة داخل الشباك.