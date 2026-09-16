فاكوندو: الوحدة يحتاج إلى القتال للمنافسة على لقب الدوري

أبدى حارس مرمى الوحدة، فاكوندو ليروسي، سعادته بالانتصار الثالث على التوالي لفريقه في دوري المحترفين، بعد تغلبه على الشارقة بهدف من دون رد ضمن الجولة الخامسة من المسابقة، مؤكداً أهمية الفوز والحفاظ على نظافة الشباك للمباراة الثانية على التوالي، ومشيراً إلى أن الفريق يحتاج إلى المزيد من العمل، ومواصلة القتال خلال الفترة المقبلة، والحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.

وقال فاكوندو لـ«الإمارات اليوم»: «أنا سعيد جداً بالانتصار، فهذا هو الأمر الأهم، وكذلك الحفاظ على نظافة الشباك، أنا ممتن جداً لزملائي في الفريق، لأنهم قدموا عملاً رائعاً داخل الملعب، لقد ضحينا بالكثير، وسنواصل العمل»، وأضاف: «خلال المباريات الثلاث الماضية واجهنا الكثير من التحديات، خصوصاً في الخط الدفاعي، وأعتقد أن الفريق يحتاج إلى المزيد في الخط الأمامي، كرة القدم هكذا، وهذا الدوري تنافسي للغاية، ولا توجد مباراة سهلة، لذلك نحتاج إلى مواصلة القتال»، وتابع: «كرة القدم هكذا، نسجل هدفاً واحداً ولا نستقبل، ونفوز بالمباراة، لذلك نحتاج إلى مواصلة العمل».

وعن سر ظهوره بهذا المستوى خلال موسمه الأول مع الفريق الأول، قال فاكوندو: «العمل بجدية أكبر، والإيمان بنفسك، ووجود زملاء جيدين في الفريق».

وتحدث حارس الوحدة عن أهمية العمل مع زملائه، خصوصاً في ظل التحديات التي واجهها الفريق خلال المباريات الأخيرة، وقال: «أنا ممتن جداً لزملائي، فهم يقومون بعمل رائع في الملعب، نحن نضحي بالكثير، وهذا أمر مهم بالنسبة للفريق، لذلك علينا أن نستمر في العمل بهذه الطريقة».

وعن قدرة الوحدة على مواصلة التطور بعد البداية الصعبة للموسم، قال: «أعتقد أن هذا الدوري تنافسي للغاية، ولا توجد مباراة سهلة، إذ نحتاج إلى أن نواصل القتال، وأن نعمل بجدية أكبر، لأن كل مباراة تُمثّل تحدياً مختلفاً».

وعن وصول الوحدة إلى تسع نقاط واقترابه من فِرَق المقدمة، قال فاكوندو: «نعم، نحن قريبون، لكننا نحتاج إلى المزيد من الجهد والعمل بجدية أكبر أيضاً، ومواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة».

وتحدث الحارس عن تجاوز الفريق البداية غير الموفقة بالخسارة في الجولتين الأولى والثانية، وقال: «بالتأكيد البداية لم تكن جيدة، والفريق تعاهد على تحسين نتائجه، ولقد حققنا ثلاثة انتصارات متتالية، بعدما كانت الرغبة والروح القتالية أفضل من جميع اللاعبين، وهذا ما يجب أن نستمر فيه، عندما يعمل الفريق بهذه الطريقة ويقدم الجميع كل ما لديه داخل الملعب، يمكننا أن نواصل تحقيق النتائج التي نريدها».

وعن الحفاظ على نظافة الشباك للمباراة الثانية على التوالي، قال: «أنا سعيد جداً بذلك، لكنني أريد أن أشكر زملائي، لأنهم قاموا بعمل رائع أمامي، والحفاظ على نظافة الشباك هو عمل الفريق بالكامل، وليس عملاً فردياً».

واختتم فاكوندو تصريحاته قائلاً: «أعتقد أن العمل بجدية أكبر والإيمان بنفسك أمران مهمان، وكذلك وجود زملاء جيدين إلى جانبك، أنا ممتن لهم، لأنهم يقومون بعمل رائع، ونحن نضحي بالكثير داخل الملعب من أجل تحقيق الفوز».

فاكوندو ليروسي:

. العمل بجدية أكبر والإيمان بنفسك أمران مهمان.