الوحدة وخورفكان ينافسان 4 أندية على ضم مدافع نهضة الزمامرة

ذكرت تقارير إعلامية أن ناديي الوحدة وخورفكان دخلا سباق المنافسة على التعاقد مع المدافع النيجيري، جيمس أجاكو، لاعب نهضة الزمامرة المغربي، في ظل اهتمام متزايد بخدمات اللاعب، البالغ 23 عاماً، والذي بات هدفاً لعدد من الأندية في المنطقة وأوروبا.

وقال موقع «ترانسفير ماركت»، المختص في سوق انتقالات اللاعبين، إن أندية الوحدة وخورفكان والوداد ونهضة بركان دخلت في سباق الحصول على خدمات أجاكو، إلى جانب ناديي ليفسكي صوفيا البلغاري وإيوبسبور التركي، اللذين تحركا أيضاً للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع المدافع النيجيري.

وأوضح الموقع: «يضع هذا الاهتمام أجاكو أمام خيارات متعددة، بعدما تحول إلى أحد الأسماء المطروحة بقوة في سوق الانتقالات، مع رغبة الوحدة وخورفكان في استقدامه لتعزيز خط الدفاع، في وقت تسعى أندية أوروبية إلى حسم الصفقة لمصلحتها».

ويلعب أجاكو في مركز قلب الدفاع، كما يتمتع بالقدرة على شغل مركز الظهير الأيسر، ما يمنحه مرونة تكتيكية مهمة بالنسبة للأندية الراغبة في ضمه.

وخاض المدافع الشاب تجربة في الكرة النيجيرية قبل انتقاله إلى المغرب، حيث لعب مع عدد من الأندية، قبل أن ينضم إلى نهضة الزمامرة الذي أصبح من خلاله أكثر حضوراً في منافسات الدوري المغربي.

وتأتي خبرته في الدوري المغربي لتمنحه أفضلية إضافية، خصوصاً أن المنافسة على خدماته لا تقتصر على أندية تبحث عن لاعب شاب للمستقبل، وإنما تشمل أندية تنافس على المستويات المحلية والقارية.

وأشار الموقع إلى أنه «يُنظر إلى ليفسكي صوفيا باعتباره أحد أبرز المهتمين بالمدافع النيجيري، في وقت دخل إيوبسبور التركي أيضاً على خط المنافسة، ما يرفع مستوى الصراع على اللاعب ويمنح نهضة الزمامرة أكثر من خيار عند تحديد مستقبله، بينما في المغرب يواصل الوداد ونهضة بركان متابعة اللاعب، ما يجعل المنافسة متعددة الأطراف بين أندية إماراتية ومغربية وأوروبية».