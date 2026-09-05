مريم آل العلي تتجاوز حاجزاً نفسياً صعباً وتُتوج بطلة العالم للجوجيتسو

أكدت لاعبة منتخب الجوجيتسو، مريم آل العلي، أن أصعب لحظة مرت بها في مسيرتها الرياضية كانت قبل بطولة العالم، عندما وجدت نفسها أمام مُنافِسة اعتادت الخسارة أمامها في كل مواجهة بينهما، وكشفت أن تكرار الخسائر دفعها إلى التفكير في الاستسلام وعدم خوض النزال، قبل أن تتمكن من هزيمتها في أكبر بطولة جمعتهما، لتتجاوز بذلك أحد أصعب الحواجز النفسية في مسيرتها.

وقالت آل العلي لـ«الإمارات اليوم» إن المواجهات السابقة مع منافستها، الكازاخستانية زيبك كلموبتوفا، تركت أثراً كبيراً عليها، خصوصاً مع اقتراب بطولة العالم، موضحة أن الجميع كان يطالبها هذه المرة بالفوز، بينما كانت هي في داخلها تشعر بأنها غير قادرة على تغيير النتيجة.

وأضافت: «لعبت مع كلموبتوفا أكثر من مرة، وكانت في كل مرة تفوز عليّ، ومع اقتراب بطولة العالم أصبح كل من حولي يقول لي إن هذه المرة يجب أن أفوز عليها، لكنني في تلك الفترة وصلت إلى مرحلة كنت أريد فيها الاستسلام، ولم أعد أريد أن ألعب معها، وكنت أقول لنفسي إنها مثلما فازت عليّ في كل المرات، ستفوز عليّ هذه المرة أيضاً».

وتابعت: «كنت أفكر في أن أثبت للناس أنني أستطيع الفوز عليها، لكنني أدركت أنني قبل أن أثبت ذلك للناس، كان يجب أن أثبته لنفسي أولاً. قلت لنفسي: دعيني أجرب مرة أخرى، وبالفعل خضت المواجهة، وتمكنت من الفوز عليها». وكشفت آل العلي أن الفوز حمل قيمة خاصة بالنسبة إليها، لأنها حققته في أكبر بطولة جمعتهما. وقالت: «كانت بطولة العالم في أبوظبي، وكانت أكبر بطولة لعبنا فيها معاً، وكانت أيضاً آخر مرة أواجهها فيها، ولذلك كان الفوز مهماً جداً بالنسبة لي، خصوصاً أنه جاء بعد كل الخسائر السابقة».

وأردفت: «هذا الفوز جعلني أؤمن أكثر بأن الاستسلام ليس الحل، وأن الإنسان أحياناً يكون أقرب إلى تحقيق هدفه عندما يعتقد أنه لم يعد قادراً على الوصول إليه. التجربة علمتني أن أثق بنفسي، وألا أجعل النتائج السابقة تحدد ما يمكنني تحقيقه مستقبلاً».

وشددت آل العلي على أن التحدي الأكبر بالنسبة إليها الآن هو المحافظة على المستوى، والاستمرار في تحقيق النتائج، وقالت: «أكبر تحدٍ بالنسبة لي هو أن أستمر في تقديم الأداء الجيد بعد الفوز، وأن أحافظ على مستواي لفترة طويلة، لأنني لا أشعر بأنني أمثّل نفسي فقط، بل أشعر بأنني أمثّل كل امرأة إماراتية، وأمثّل الدولة، وهذا الأمر يسبب بعض الضغط، لكنه في الوقت نفسه يحفزني على الاستمرار وتقديم المزيد». وأضافت: «الفوز ببطولة العالم في أبوظبي، ثم التتويج بالمركز الأول في بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو في روسيا، الأحد الماضي، يمنحني دافعاً كبيراً، لكنه يجعلني أيضاً أكثر حرصاً على تطوير نفسي، وعدم الاكتفاء بما حققته».

مريم آل العلي:

. أشعر بأنني أمثّل كل امرأة إماراتية وأمثّل الدولة.

. الفوز ببطولة العالم في روسيا الأحد الماضي يمنحني دافعاً كبيراً.