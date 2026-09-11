ميلوش: لم أطلب الرحيل من النصر

أكد مدرب النصر، الصربي ميلوش ميلوفيتش، أن ما تم تداوله بشأن طلبه الاستقالة من تدريب الفريق لا أساس له من الصحة، مشيراً إلى أن الأمر مجرد شائعة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أنا سعيد بوجودي في نادي النصر، وأشعر بالراحة مع الفريق، وأسعى إلى مواصلة عملي وتحقيق أهدافنا خلال الفترة المقبلة».

وعن التعادل أمام الجزيرة، قال ميلوفيتش: «كانت مباراة قوية وصعبة أمام منافس جيد، وأعتقد أن النصر قدم مستوى جيداً خلال اللقاء، وأظهر شخصية قوية، ونجح في التعامل مع فترات مختلفة من المباراة، والتعادل نتيجة لا تعكس رغبتنا في تحقيق الفوز، لكن علينا أن ننظر إلى الإيجابيات التي قدمناها»، وأضاف: «الفريق يتطور من مباراة إلى أخرى، وهناك عمل مستمر من اللاعبين والجهاز الفني من أجل الوصول إلى المستوى الذي نريده، هدفنا أن نواصل التطور، وأن نُحسّن نتائجنا في المباريات المقبلة، وسنعمل بكل قوة من أجل تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد جماهير النصر».

وبعثر فريق النصر أوراق المنافسة على لقب دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما فرض التعادل (1-1) على مستضيفه الجزيرة أمس، في افتتاح الجولة الخامسة.

وافتتح الجزيرة التسجيل بعد مرور 10 دقائق، عن طريق برونو دي أوليفيرا الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت من فوق الحارس أحمد شامبيه، واستقرت في الشباك.

وكان دخول نسيم الشاذلي في الدقيقة 55 بدلاً من ويسلي ديلغادو، نقطة التحول الأبرز في أداء النصر، إذ منح فريقه مزيداً من الحيوية والقدرة على الوصول إلى مرمى الجزيرة، قبل أن ينجح النصر في إدراك التعادل في الدقيقة 61 عن طريق اللاعب مهدي قايدي.

وكاد النصر أن يقلب المباراة لمصلحته، بعدما حصل على ركلة حرة نفذها هروستيك من فوق الحائط البشري، لكن العارضة تدخلت مجدداً لتحرم «العميد» هدفاً آخر، قبل أن يتدخل الدفاع لإبعاد الكرة.

وحاول الجزيرة استعادة تقدمه في الدقائق الأخيرة، إلا أن محاولاته افتقدت للمسة الأخيرة أمام المرمى، لتنتهي المباراة بالتعادل، ويرفع الجزيرة رصيده إلى 13 نقطة، مقابل خمس نقاط للنصر.