الكولومبي فيفيروس مرشح لخلافة بانزا في الجزيرة

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي الجزيرة يستعد لغلق تعاقداته الصيفية بصفقة من العيار الثقيل، بعدما أبرم التعاقد مع البرازيلي مالكوم، واقترب من حسم صفقة مواطنه تاليسكا، فيما يأتي المهاجم الكولومبي، كيفن فيفيروس، ضمن الأسماء المرشحة للانضمام إلى الفريق، في حال اكتمال انتقال الكونغولي سيمون بانزا إلى سسكا موسكو الروسي.

ويأتي التفكير في فيفيروس في إطار البحث عن مهاجم قادر على تعويض بانزا، الذي بات قريباً من مغادرة الجزيرة والانتقال إلى سسكا موسكو، في صفقة دخلت مراحل متقدمة، ما قد يدفع إدارة النادي الإماراتي إلى التحرك سريعاً لحسم بديل هجومي قبل إغلاق سوق الانتقالات.

ويبلغ فيفيروس 26 عاماً، ويلعب حالياً مع أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، الذي انضم إليه في يوليو 2025، قادماً من أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، وقدم المهاجم مستويات لافتة منذ انتقاله إلى البرازيل، وأصبح أحد أبرز المهاجمين في الفريق، خصوصاً مع تألقه في المسابقات المحلية.

وفي الموسم الماضي، كان فيفيروس من العناصر الأساسية في مشوار أتلتيكو باراناينسي للعودة إلى دوري الدرجة الأولى البرازيلي، بعدما أنهى الفريق دوري الدرجة الثانية في المركز الثاني وحجز بطاقة الصعود إلى النخبة، وسجل المهاجم الكولومبي تسعة أهداف في الدوري خلال 21 مباراة، وأنهى الموسم بإجمالي 10 أهداف في مختلف المسابقات، ليكون من أبرز عناصر الفريق خلال حملة العودة إلى دوري الدرجة الأولى.

وكان تأثير فيفيروس واضحاً في سباق الصعود، بعدما تحول إلى أحد الخيارات الهجومية الأساسية لأتلتيكو باراناينسي، في الوقت الذي اكتسب اللاعب أهمية متزايدة داخل الفريق منذ وصوله إلى البرازيل.

عروض كبيرة

وتضاعفت قيمة فيفيروس في سوق الانتقالات مع تألقه، بعدما تحول إلى أحد أبرز المهاجمين في الدوري البرازيلي، وجذب اهتمام أندية تسعى إلى الاستفادة من قدرته على التسجيل والتحرك في الثلث الهجومي.

وقالت صحيفة «يو أو إل» البرازيلية، إن الجزيرة أبدى اهتماماً بالتعاقد مع المهاجم الكولومبي، في الوقت الذي رفض أتلتيكو باراناينسي عروضاً كبيرة للحصول على خدمات هدّاف الفريق، في ظل تمسك النادي باستمراره، بينما ارتبط اسم اللاعب باهتمام من أندية خارج البرازيل، ما يعكس ارتفاع قيمته السوقية بعد مستوياته الأخيرة.

وأضافت: «لا تشير آخر التطورات إلى وجود اتفاق قريب بين فيفيروس والجزيرة، كما لم تكشف التقارير المتاحة عن مفاوضات رسمية بين الطرفين، ما يجعل اسم المهاجم الكولومبي في الوقت الحالي ضمن دائرة المرشحين للانتقال إلى دوري المحترفين»، وتابعت: «على عكس التوقعات بشأن إمكانية رحيله، تحرك أتلتيكو باراناينسي خلال الفترة الأخيرة للحفاظ على فيفيروس، مع سعي النادي إلى تمديد عقده وتأمين استمراره بعد المستويات التي قدمها»، وأشارت إلى إعادة فتح المفاوضات بين النادي ووكلاء اللاعب بشأن تجديد عقده، في ظل رغبة أتلتيكو باراناينسي في الاحتفاظ بأحد أبرز عناصره الهجومية، خصوصاً بعدما أصبح اللاعب محط اهتمام أندية عدة.

صفقات قوية

وتأتي تحركات الجزيرة في سوق الانتقالات ضمن استراتيجية واضحة لتعزيز صفوف الفريق بعد بداية قوية للموسم، إذ كان النادي قد أعلن تعاقده مع لاعب الوسط الألباني كريستيان أسلاني قادماً من إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة، ليُشكّل إضافة جديدة إلى خط وسط الفريق.

كما تعاقد الجزيرة مع البرازيلي مالكوم، فيما توصل إلى اتفاق مع مواطنه تاليسكا، في تحركات رفعت سقف الطموحات داخل النادي وجعلت الفريق واحداً من أبرز الأندية نشاطاً في سوق الانتقالات.

اختبار قوي للجزيرة أمام شباب الأهلي

بدأ الجزيرة الموسم بصورة مثالية، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث الأولى من دوري المحترفين، ليحصد العلامة الكاملة، ويؤكد طموحه في المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة.

ويسعى الفريق إلى مواصلة انتصاراته عندما يحل ضيفاً على شباب الأهلي، غداً، في الجولة الرابعة من دوري المحترفين، في مواجهة تُمثّل اختباراً قوياً لقدرة الجزيرة على الحفاظ على بدايته المثالية أمام أحد أبرز منافسيه.

وفي حال حسم انتقال بانزا إلى سسكا موسكو، سيكون الجزيرة مطالباً بتعويض المهاجم الكونغولي سريعاً، وقد يكون كيفن فيفيروس أحد الخيارات المطروحة أمام إدارة النادي، خصوصاً بعد بروزه في الدوري البرازيلي وتحوله إلى مهاجم يحظى باهتمام متزايد في سوق الانتقالات.