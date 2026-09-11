بانزا يقترب من مغادرة الجزيرة صوب الدوري اليوناني

ذكرت وسائل إعلام يونانية أن مهاجم الجزيرة، الكونغولي الديمقراطي سيمون بانزا، اقترب من مغادرة النادي والانتقال إلى باوك اليوناني على سبيل الإعارة، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن الصفقة، وفقاً لصحيفة «غازيتا» اليونانية.

وقالت الصحيفة إنه: "سافر بانزا الجمعة إلى مدينة سالونيك للخضوع للفحوص الطبية واستكمال إجراءات الانتقال، بينما لم يتم الكشف حتى الآن عن المقابل المالي للإعارة، إذ يرتبط بانزا بعقد مع الجزيرة حتى يونيو 2028".

وكان الجزيرة قد تعاقد مع بانزا في سبتمبر 2025 قادماً من سبورتنغ براغا البرتغالي، في صفقة بلغت قيمتها 8.5 ملايين يورو، فيما تشير تفاصيل الصفقة إلى أن براغا باع 80% من الحقوق الاقتصادية للاعب مقابل 9.5 ملايين يورو، بينها 8.5 ملايين يورو ثابتة ومليون يورو مرتبطة بمكافآت الأداء، مع احتفاظ النادي البرتغالي بنسبة 20% من الحقوق الاقتصادية.

وقدم بانزا، البالغ 30 عاماً، موسماً جيداً مع الجزيرة في 2025-2026، بعدما سجل 9 أهداف وصنع هدفاً واحداً خلال 21 مباراة في مختلف المسابقات، بينها 16 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفاً. وقبل انتقاله إلى أبوظبي، برز المهاجم بشكل لافت مع طرابزون سبور التركي، الذي لعب له معاراً من براغا في موسم 2024-2025، وسجل 19 هدفاً في 31 مباراة بالدوري التركي، كما خاض تجارب مع لانس الفرنسي وفاماليكاو البرتغالي وبراغا.