«الإمارات للدراجات» يحسم المرحلة السادسة لسباق «كريتيريوم دو دوفينيه»

استعاد فريق الإمارات (إكس آر جي)، بقيادة المتسابق السلوفيني تادي بوجاتشار، السيطرة على مجريات سباق «كريتيريوم دو دوفينيه» في فرنسا بعد فوزه بالمرحلة السادسة، التي أقيمت أول من أمس، متقدماً بأكثر من دقيقة على أبرز منافسيه.

وتمكن بوجاتشار، بطل العالم، من حسم المرحلة بعد أداء جماعي مميز من زملائه في الفريق الذين تولوا قيادة وتيرة السباق في الأجزاء الصاعدة الحاسمة، ونجح الثنائي تيم ويلينز وجوناتان نارفايث في تمهيد الطريق لانطلاقة قوية من بوجاتشار، الذي تجاوز أليكس بودان من فريق (ي إف إديوكيشن - إيزي بوست) قبل أن ينفرد بالصدارة حتى خط النهاية.

وأسهمت استراتيجية الفريق المحكمة، بقيادة دومين نوفاك، في تقليص الفارق مع المجموعة المتقدمة، ومن ثم تمكين بوجاتشار من شن هجوم حاسم على منحدرات «كوت دي أل كراي»، حيث وسّع الفارق مع الدنماركي جوناس فينغيغارد من فريق (فيسما - ليز آيه بايك) إلى أكثر من دقيقة.

وبهذا الإنجاز، يرتدي بوجاتشار مجدداً القميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام، متقدماً بفارق 43 ثانية عن فينغيغارد، فيما يحتل فلوريان ليبوفيتز (ريد بول) المركز الثالث بفارق 54 ثانية.

وقال بوجاتشار: «كنا نعرف أن السباق سيكون حاسماً، فالفريق قام بعمل رائع وكنت أشعر بحالة جيدة للهجوم. فارق الدقيقة يمنحنا دفعة معنوية قبل المراحل المقبلة».