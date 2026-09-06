مورايس: شخصية الشارقة وراء الفوز على يونايتد

وصف مدرب الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس، مباراة فريقه مع يونايتد التي أقيمت أمس، وانتهت بفوز «الملك» 4-3، ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين، بأنها كانت صعبة للغاية وملأى بالأحاسيس والعواطف.

وأشار مورايس إلى أن شخصية الفريق وإصراره كانا وراء تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، رغم بعض الأخطاء التي صاحبت المباراة.

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول سبب تراجع الشارقة المفاجئ في بعض فترات المباراة، أكد مورايس أن فريقه كان مسيطراً على مجريات اللعب، مشيراً إلى أن ما حدث في الشوط الثاني وتغيير الشارقة مسار المباراة «من جماليات كرة القدم».

وقال مورايس خلال المؤتمر الصحافي: «أهنئ اللاعبين على الأداء الجيد الذي قدموه خلال المباراة، وأهنئ كذلك جمهور الشارقة الذي صبر على الفريق حتى نهاية المباراة وتحقيق الفوز».

وأشار مدرب الشارقة إلى أن فريقه خاض المباراة رغم غياب ثلاثة لاعبين مهمين، مؤكداً أن الفريق يعاني نقصاً كبيراً، لكنه نجح في تقديم أداء جيد وتحقيق الفوز.

وأكد مورايس أن يونايتد فريق جيد ويضم عدداً من اللاعبين المميزين، مشيراً إلى أن لاعبي الشارقة إيغور كورونادو ولابا كودجو كانا من أبرز نجوم المباراة، إلى جانب بقية لاعبي الفريق.

من جانبه، قال مدرب فريق يونايتد، الإيطالي أندريا بيرلو، إنه غير راضٍ عن النتيجة، مشيراً إلى أن يونايتد فريق صغير وليس مثل الشارقة، لكنه يستحق الاحترام، مؤكداً أنه يجب على الفريق نسيان مباراة الشارقة والدخول في حالة استشفاء سريعة قبل لقاء شباب الأهلي.